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Украинские воины показали, как уничтожают российскую военную технику на Херсонщине

  • 16.10.2022, 19:33
  • 2,092
Украинские воины показали, как уничтожают российскую военную технику на Херсонщине

Видеофакт.

Украинские воины показали, как уничтожают российскую военную технику и освобождают оккупированные населенные пункты на Херсонщине.

Свежее видео из контрнаступления на Херсонщине опубликовал ветеран «Азова» Абдулла.

«Еще один успешный штурм подразделения разведки Terra. Горячие кадры подготовки и старта операции, в ходе которой уничтожили шесть единиц бронетехники и отбросили россиян еще дальше с их позиций. И это только начало!» - говорится в описании видео.

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