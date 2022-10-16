Политолог: Когда Украина освободит Херсон, Путин прикажет Лукашенко начать наносить удары по Украине с севера 1 16.10.2022, 19:48

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Цель Путина — создать единую группировку.

После освобождения украинскими войсками Херсона, Беларусь может ударить по Украине с севера.

Такой прогноз в интервью УНИАН озвучил директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

«Я в 2014 году говорил, что это война и она будет длиться 10 лет. Получилось, что первый этап войны продлился 8 лет. Сейчас начался второй этап. Надо рассчитывать, что он тоже будет длиться 10 лет. В войну еще должна вступить Беларусь. Потому что, когда поднимутся ставки, когда Украина освободит Херсон, Путин прикажет Лукашенко начать наносить удары по Украине с севера», - отметил Соскин.

Эксперт напомнил, что цель Путина — создать единую группировку.

«И решение об этом принято, о создании объединенных сил военных. Где-то чтобы было 120 тысяч человек к концу февраля 2023 года. В том, что она пойдет, даже нет сомнений. Но вопрос – куда пойдет эта группировка – в Польшу, Литву, Латвию — вот вопрос», - отметил Соскин.

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