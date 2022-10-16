Папа Франциск призвал переосмыслить роль ООН на фоне войны в Украине 12 16.10.2022, 20:04

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Франциск считает, что ООН не отвечает больше своей роли.

Папа Римский Франциск в своей новой книге «Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее», фрагменты которой опубликовало издание La Stampa, размышляет о роли таких организаций как ООН в предотвращении военных конфликтов и делится своими суждениями о том, как необходимо действовать в новых реалиях.

По словам понтифика, для достижения мира и спокойствия «требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании».

Он указывает на то, что еще ни одна война не достигла целей, ради которых затевалась.

Особое внимание он уделил войне в Украине. По убеждению Франциска, война в Украине «поставила совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно».

«В военное время важно подтвердить, что нам нужно больше многосторонности, но ООН больше не подходит для новых реалий», добавил он.

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