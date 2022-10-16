Украинская теннисистка послала коллегу из РФ вслед за русским военным кораблем 6 16.10.2022, 20:17

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Даяна Ястремская

Россиянка Анастасия Гасанова распространяла нарративы кремлевской пропаганды.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская послала коллегу из РФ Анастасию Гасанову, которая распространяла нарративы кремлевской пропаганды, вслед за русским военным кораблем.

Слова 22-летней уроженки Одессы приводит «Большой теннис Украины».

«Мы встретились с ней в раздевалке на прошлой неделе в Клуж-Напоке. Мои впечатления… да у меня просто нет слов. Это ненормально.

Я показала ей это видео и спросила: «Ты действительно так считаешь?». Она ответила, что да — это ее позиция. Мол, у нее накипело, что ей было жаль погибших в Крыму и что украинцы над этим смеялись", — сказала Даяна.

Также Ястремская объяснила, что украинцы радовались повреждению инфраструктуры, через которую доставлялась военная техника и боеприпасы, которыми обстреливались мирные жители.

В ответ Даяна спросила у Гасановой, не жаль ли ей было погибших людей в Мариуполе, Буче, Харькове. Завершила же общение украинка с Анастасией тем, что предложила ей пойти вслед за русским военным кораблем.

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