Россию с начала войны в Украине покинули более 60 тысяч евреев 16.10.2022, 21:11

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Они уехали в Израиль по программе репатриации.

На фоне российского вторжения в Украину и последовавшей мобилизации более 60 000 живущих в России евреев приняли решение уехать в Израиль по программе репатриации. Как пишет The Guardian со ссылкой на власти страны, более 26 000 евреев уже репатриировались в 2022 году, еще 35 000 ожидают оформления документов.

Количество репатриантов из России удивило власти Израиля: примерно один из восьми российских евреев покинули страну. За весь 2021 год из России репатриировалась 21 000 евреев. Из Украины совершили алию или эмигрировали 13 000 украинцев с еврейскими корнями.

По данным демографа Алексея Ракши, количество уезжающих из России евреев сравнимо со статистикой времен распада Советского Союза.

По данным издания «Агентство.Новости», из России после начала войны уехали в разы больше евреев — до 200 000. Это составляет примерно от одной пятой до четверти от общего количества россиян этой национальности.

СМИ связывают массовый исход евреев и требование Минюста России ликвидировать московский офис израильского агентства «Сохнут», чьей ключевой задачей была помощь в репатриации. В июле ведомство направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства «Сохнута». Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. Очередное заседание Басманного суда по рассмотрению этого иска пройдет на следующей неделе.

В августе стало известно о переносе операций агентства из России в Израиль. «Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации из Израиля, онлайн или по телефону», — сказал источник Jerusalem Post.

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