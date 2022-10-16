Диктатор будет сдан7
- Аркадий Янковский
- 16.10.2022, 21:21
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Война проиграна.
После долгого перерыва проявился Явлинский – в гостях у Венедиктова на пару с Бунтманом. В программе оба ведущих были чрезвычайно учтивы с интервьюируемым, не то что в своё время в памятных эфирах – первый с Илларионовым, а второй с Кашиным...
Это и понятно, Григорий Алексеевич спикер заслуженный, усердно топит «за мир» – это квинтэссенция всех его нынешних высказываний. Актуально и в ногу со штатными радетелями переговоров...
Политический ветеран пытается убеждать общественность не как Маск, конечно, вещает в своём выверенно пацифистском стиле, но очень вдохновенно и с присущим лидеру системной партии разрешённым жанровым пафосом – попутно обличая режим как надо.
А главнейшее слово во всех речах отца-яблочника – это абсолютно кричащее: «остановитесь!».
Не остановить Путина раз и навсегда, а остановить неудачное для него сражение и «начать разговаривать»...
Бункерный диктатор уже давно пытается любым способом прекратить проигрываемую им битву и вступить на вязкое поле торга, где он искусный мастер вербовки, подкупа, шантажа и обмана. Привлекает ЛОМов к решению этой экзистенциальной задачи...
Большинство мировых значимых политических фигур отказались от переговоров с кремлевским беспредельщиком, ядерный блеф отвергнут и в повестке исключительно «дожимание» агрессора – ведь очевидно, что затяжную войну он никак не выдержит, а в российском Генштабе уже зреет серьезное недовольство, и совсем не исключено скорое отторжение главнокомандующего тем или иным способом.
Война проиграна, диктатор будет сдан...
Эта доминирующая экспертная оценка никак не устраивает миротворца Явлинского. Сидя под плакатом «Dилетант» в московской студии «Живого гвоздя», он кричит и размахивает руками, фирменно назидает подмякшим собеседникам.
Он в политике вовсе не дилетант и знает свою роль, знает отведённое место...
Место маленького, ржавенького, но нужного гвоздика...
В чудовищной конструкции путинского уродливого государственного дворца!
Аркадий Янковский, kasparov.ru