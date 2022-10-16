Диктатор будет сдан 7 Аркадий Янковский

16.10.2022, 21:21

7,310

Аркадий Янковский

Война проиграна.

После долгого перерыва проявился Явлинский – в гостях у Венедиктова на пару с Бунтманом. В программе оба ведущих были чрезвычайно учтивы с интервьюируемым, не то что в своё время в памятных эфирах – первый с Илларионовым, а второй с Кашиным...

Это и понятно, Григорий Алексеевич спикер заслуженный, усердно топит «за мир» – это квинтэссенция всех его нынешних высказываний. Актуально и в ногу со штатными радетелями переговоров...

Политический ветеран пытается убеждать общественность не как Маск, конечно, вещает в своём выверенно пацифистском стиле, но очень вдохновенно и с присущим лидеру системной партии разрешённым жанровым пафосом – попутно обличая режим как надо.

А главнейшее слово во всех речах отца-яблочника – это абсолютно кричащее: «остановитесь!».

Не остановить Путина раз и навсегда, а остановить неудачное для него сражение и «начать разговаривать»...

Бункерный диктатор уже давно пытается любым способом прекратить проигрываемую им битву и вступить на вязкое поле торга, где он искусный мастер вербовки, подкупа, шантажа и обмана. Привлекает ЛОМов к решению этой экзистенциальной задачи...

Большинство мировых значимых политических фигур отказались от переговоров с кремлевским беспредельщиком, ядерный блеф отвергнут и в повестке исключительно «дожимание» агрессора – ведь очевидно, что затяжную войну он никак не выдержит, а в российском Генштабе уже зреет серьезное недовольство, и совсем не исключено скорое отторжение главнокомандующего тем или иным способом.

Война проиграна, диктатор будет сдан...

Эта доминирующая экспертная оценка никак не устраивает миротворца Явлинского. Сидя под плакатом «Dилетант» в московской студии «Живого гвоздя», он кричит и размахивает руками, фирменно назидает подмякшим собеседникам.

Он в политике вовсе не дилетант и знает свою роль, знает отведённое место...

Место маленького, ржавенького, но нужного гвоздика...

В чудовищной конструкции путинского уродливого государственного дворца!

Аркадий Янковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».