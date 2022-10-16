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80% финнов поддерживают предоставление Украине более тяжелого вооружения

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  • 16.10.2022, 21:49
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80% финнов поддерживают предоставление Украине более тяжелого вооружения
Фото: Reuters/Yves Herman

Опрос.

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией Kantar Public, большинство жителей Финляндии поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает Yle.

84% респондентов согласились с утверждением, что единственный способ прекратить войну в Украине состоит в том, чтобы вывести российские войска с оккупированных территорий, и только 9% не согласились с этим тезисом. Почти 80% опрошенных сказали, что для ускорения завершения войны Украине нужно предоставить более тяжелое вооружение.

Чуть больше половины респондентов считают, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть скорым.

53% опрошенных заявили, что обычные российские граждане несут хоть какую-то ответственность за агрессивную войну их страны в Украине.

Кроме того, 90% опрошенных утверждают, что Финляндия не может нормализовать отношения с Россией, пока президент Владимир Путин остается у власти. Только 6% не согласились с этой точкой зрения.

Почти четыре из 10 респондентов сказали, что они обеспокоены возможным распространением войны в Украине на Финляндию, а двое из 10 заявили, что их такая перспектива совсем не волнует. В то же время обеспокоенность перспективой ядерной войны выразили более половины опрошенных.

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