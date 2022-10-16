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КГК нашел завышенные цены в более чем 120 магазинах сети «Доброном»

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  • 16.10.2022, 22:22
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КГК нашел завышенные цены в более чем 120 магазинах сети «Доброном»

Заведено уголовно дело.

В Комитете государственного контроля рассказали о том, что более чем в 120 магазинах сети «Доброном» были выявлены и пресечены факты необоснованного повышения цен, передает БелТА.

В результате проверки было установлено, что должностные лица торговой сети «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должностных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества.

- Такие действия привели к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасные изделия, сыры, молочную и другую продукцию, - пояснили в Комитете госконтроля.

В КГК уточнили, что в период с 6 по 7 октября 2022 года обозначенные товары более чем в 120 магазинах торговой сети по всей Беларуси реализовывались покупателям по завышенным ценам.

Отмечается, что по данному факту управлением Департамента финансовых расследования Комитета госконтроля по Минской области и Минску в отношении двух должностных лиц акционерного общества возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что подозреваемые задержаны.

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