Как белорусские хоккеисты выступают в юниорских лигах Северной Америки 16.10.2022, 22:41

Жигалов — лучший вратарь OHL, Сидоров феерит в WHL.

Сезон в юниорских лигах Канады и США стартовал чуть раньше, чем в лигах профессиональных. И стартовал он не без белорусов. Несмотря на то, что в канадской CHL в этом сезоне наших хоккеистов не драфтовали, хоккеисты, которые выступали в трех главных лигах в прошлом сезоне, получили возможность продолжить свое развитие в Северной Америке и в этом году. Есть представители Беларуси и в главной юниорской лиге США, пишет «Прессбол».

OHL

Как известно, Канадская хоккейная лига объединяет три, как считается, равноценные лиги. В лиге Онтарио в этом сезоне участвует четверо белорусов. Один из них начал сезон великолепно. Речь о задрафтованном «Колорадо» летом вратаре Иване Жигалове. Последний номер главной хоккейной ярмарки талантов в межсезонье сменил клуб и лигу: из «Шербрука», выступающего в Квебеке, он перебрался в «Кингстон» из Онтарио. И уже успел покорить сердца болельщиков и специалистов. 19-летний кипер одержал три победы в пяти матчах, лишь в одной игре он сделал меньше 30 сэйвов. По проценту отраженных бросков (94,5%) белорус лидирует среди всех вратарей лиги, по коэффициенту надежности (1.78) Жигалов занимает второе место. В начале октября Иван был признан лучшим игроком «Кингстона» на старте чемпионата. А на днях Иван сделал сэйв дня в OHL: вышло действительно классно.

Перед стартом сезона в OHL Жигалов поработал в лагере новичков «Колорадо», а затем потренировался и с основой обладателей Кубка Стэнли. О задачах на сезон он сказал так: «Работать еще больше, чтобы исполнить свою главную мечту — играть в НХЛ».

В Онтарио Жигалов не единственный белорус. Здесь играют три полевых игрока. Самый известный из них, конечно, Дмитрий Кузьмин — защитник «Флинта». 19-летний хоккеист был выбран «Виннипегом» в третьем раунде драфта-2021 и вскоре заключил с клубом НХЛ контракт новичка. Но в «Джетс» решили, что полезнее для белоруса будет поиграть пока в юниорской лиге. Дмитрий проводит за «Флинт» второй сезон. В прошлом чемпионате он набрал 44 (18+26) очка в 57 встречах «регулярки» и отдал 13 результативных передач 19 матчах плей-офф. Нынешний сезон Кузьмин начинает с отставанием от прошлогоднего графика: пока у него 3 (0+3) балла в шести поединках. Правда, главная задача уроженца Холстово — добавить в игре в защите и в надежности на синей линии. Атакующие навыки белоруса всем хорошо известны.

Никита Парфенюк был выбран «Ошавой» на импорт-драфте-2021 во втором раунде. Уехал за океан защитник не сразу: первую часть прошлого сезона он провел в «Юности» в экстралиге и «Юниоре» в высшей лиге. За океаном он набрал 11 (1+10) очков в 34 матчах «регулярки» и отдал одну передачу в шести играх плей-офф. В этом сезоне в активе 19-летнего уроженца Кобрина одна шайба в семи матчах и «-1».

Нападающий Никита Тарасевич родился в Минске, а пять лет назад уехал в США. Там он играл за «трипл-эй» команды разных возрастов, а также выступал за «Омаху» в главной юниорской лиге США. Прошлый сезон Никита начинал в «Сарнии» в OHL, а затем перешел в «Норт-Бэй Батальон», в форме которого играет и теперь. На старте чемпионата у Тарасевича 2 (1+1) очка в шести матчах. В минувшем сезоне он набрал 18 (5+13) баллов в 57 встречах.

WHL

Партнер Ивана Жигалова по юниорской сборной образца МЧМ-2021 Тихон Чайка тоже второй подряд год проведет в Северной Америке. В той команде именно Чайка был номинально первым вратарем, но карьера за океаном у него пока складывается не так ярко, как у его бывшего бэкапа. Тихон выступает за хорошо знакомый белорусским болельщикам «Принс-Альберт», через который прошли Алексей Протас, Илья Усов и Даниил Степанов. В прошлом сезоне Тихон одержал 22 победы в 51 игре при проценте отраженных бросков 90.4 и коэффициенте надежности 2.79. В пяти встречах плей-офф получилось хуже — 83.5%, 5.58. Нынешнюю «регулярку» Чайка начал хуже, чем минувшую: две победы при шести поражения, 89.1%, 3.32.

Здорово начал сезон в Западной хоккейной лиге форвард Егор Сидоров. Воспитанник витебской школы в прошлом году в 17-летнем возрасте дебютировал за «Саскатун» и набрал 35 (23+12) очков в 58 матчах. Более того, нападающий был одним из самых молодых игроков молодежной сборной Беларуси, которая в декабре выиграла чемпионат мира в первом дивизионе. Теперь Сидоров стал на год старше — и превратился в лидера команды. В пяти матчах белорус набрал уже 11 (7+4) очков. Прямо сейчас 18-летний Сидоров — пятый снайпер всей лиги и девятый бомбардир. А портал Elitprospects прогнозирует, что при нынешнем графике Егор способен набрать 145 очков за сезон.

Егор Сидоров

В WHL выступают еще три белорусских форварда: 18-летний Антон Асташевич заработал 3 (1+2) балла в восьми встречах за «Летбридж», 19-летний Захар Польшаков набрал 2 (0+2) очка в семи играх за «Брэндон Уит», а Владислав Шило уже успел перейти из «Принс-Альберта» в «Виннипег». У него пока одна результативная передача в восьми матчах.

QMJHL

18-летний Даниил Боурош остался в клубе «Руэн-Норанда», в составе которого в прошлом сезоне набрал 44 (29+15) баллов в 67 матчах и забросил шайбу в трех играх плей-офф. На старте нового сезона он пока набирает балл в среднем за игру: 10 (6+4) очков в десяти матчах. Даниил лидирует в списке бомбардиров и снайперов клуба, во всей лиге по набранным очкам белорус 15-й.

Выпускник весьма продуктивной в последние годы жлобинской школы Андрей Лошко выступает за «Шикутими». В прошлом сезоне у него было 26 (16+10) очков в 46 матчах. В новой «регулярке» в активе форварда 5 (3+2) баллов в девяти поединках.

USHL

Если не бан на выбор белорусских игроков на импорт-драфте, 16-летний Артем Левшунов наверняка играл бы сейчас в одной из лиг CHL. Защитника называют самым перспективным белорусским игроком последних поколений, а посмотреть на его игру в высшей лиге Беларуси приезжали скауты клубов НХЛ. Весной ходили слухи, что Левшунов подписал контракт с минским «Динамо». Однако хоккеист стремился за океан — и вариант нашелся. Белорус был выбран командой «Грин-Бэй» под 111-м номером на драфте главной юниорской лиги США.

И в турнире, где выступают в большинстве своем игроки на два-три года старше, Артем не теряется. У него уже 4 (3+1) очка в семи матчах, в одной из встреч он был признан второй звездой. В своей возрастной группе Левшунов — пятый бомбардир и снайпер, среди защитников в этом списке он и вовсе второй. В общем, Артем спокойно готовится к драфту-2024, на котором ему прогнозируют высокий выбор.

Еще один белорус в USHL — форвард Герман Яваш. 19-летний нападающий проводит второй сезон в «Фарго», нынче у него 2 (1+1) очка в шести матчах. А в следующем году нападающий будет играть в студенческом чемпионате NCAA за Университет Западного Мичигана.

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