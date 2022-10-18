Белорус получил вызов на медосмотр «для военкомата» в гинекологическую больницу 18.10.2022, 0:39

Но там его никто не ждал.

26-летнему минчанину на почту пришло письмо якобы из гинекологической больницы на Сенницкой, 53 с требованием пройти медосвидетельствование для военкомата. Об этом он рассказал devby.io. Однако в самой больнице объяснили, что никаких приглашений никому не рассылали.

По словам молодого человека, он не годен к службе в мирное время, да и место для «освидетельствования» показалось ему странным. Когда он позвонил в больницу, там ответили, что никаких призывников на осмотр не приглашали, но несколько человек уже обратились к ним с тем же вопросом.

В медучреждении рассказали devby.io, что за день им позвонило около десятка человек, и все говорили про письмо с рекомендацией пройти медицинское освидетельствование. При этом, хотя военнообязанные в Минске проходят обследования в различных медучреждениях, гинекологическая больница не входит в их число, а адрес почты, с которого было отправлено письмо, ей не принадлежит.

Сам парень уточнил, что почта, на которую пришло странное письмо, личная — на домене @mail.ru. Он предположил, что она могла оказаться в каких-либо слитых базах и «принять участие в розыгрыше».

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