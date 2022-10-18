Зеленский объяснил, когда Россия начнет думать о мире 18.10.2022, 1:49

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Владимир Зеленский

У России нет шансов на поле боя.

Когда российские возможности будут обезврежены совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире.

«Чтобы гарантированно закрыть наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и большее обеспечение ракетами для таких систем. И это не только украинский интерес — чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война», - заявил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что у России нет шансов на поле боя и пытается террором перекрыть свои военные поражения. Террор Россия оказывает давление на Украину, на Европу и на весь мир.

«Террористы должны быть обезврежены. Это правило действия повсюду, все равно эффективно и на российский террор подействует так же. Когда российские возможности будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего другого, чем думать о мире», - добавил Зеленский.

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