закрыть
18 октября 2022, вторник, 5:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шевченко рассказал о войне в Украине на церемонии вручения «Золотого мяча»

  • 18.10.2022, 4:52
Шевченко рассказал о войне в Украине на церемонии вручения «Золотого мяча»
Андрей Шевченко

Видео.

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко рассказал о войне в своей родной стране во время церемонии вручения «Золотого мяча».

«Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага.

Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать», — сказал Шевченко.

Также Андрей признался, что выиграть «Золотой мяч» — всегда было его мечтой в футболе. Он заявил, что рад был оказаться в списке со своими соотечественниками Олегом Блохиным и Игорем Белановым, которые также признавались лучшими футболистами Европы.

Шевченко становился обладателем «Золотого мяча» в 2004 году, когда он выступал за итальянский Милан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип