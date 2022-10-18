Шевченко рассказал о войне в Украине на церемонии вручения «Золотого мяча» 18.10.2022, 4:52

Андрей Шевченко

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Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко рассказал о войне в своей родной стране во время церемонии вручения «Золотого мяча».

«Это очень сложный момент для всех украинцев с тех пор, когда война началась. Очень горжусь тем, как моя страна защищается и воюет за свободу против врага.

Я вовлечен во многие гуманитарные и медицинские проекты вместе с гуманитарной платформой UNITED24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Очень важно помнить, что война продолжается. Но важнее всего оставаться с Украиной и помогать», — сказал Шевченко.

Также Андрей признался, что выиграть «Золотой мяч» — всегда было его мечтой в футболе. Он заявил, что рад был оказаться в списке со своими соотечественниками Олегом Блохиным и Игорем Белановым, которые также признавались лучшими футболистами Европы.

Шевченко становился обладателем «Золотого мяча» в 2004 году, когда он выступал за итальянский Милан.

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