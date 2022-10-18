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В Ейске найден пилот Су-34, врезавшегося в жилой дом

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  • 18.10.2022, 7:38
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В Ейске найден пилот Су-34, врезавшегося в жилой дом

Российский летчик лежал жив и здоров в 500 метрах от горящего здания.

17 октября в Ейске прохожие обнаружили пилота Су-34: он катапультировался с самолета, падающего на жилой дом.

Информацию обнародовало AteoBreaking.

Прохожий, шедший неподалеку от горящего дома, снимал видео с места чрезвычайной ситуации. На расстоянии около 500 м от пожара он заметил лежащего на земле пилота. Рядом – сочувствующую женщина, которая помогала ему выпутаться из парашюта.

На видео видно, что пилот – молодой парень. Он легко выпутывается из строп парашюта, свободно разговаривает и двигается: как минимум, руки у него целы. Похоже, он не получил серьезных травм, потому что даже не стонал.

Зафиксирован интересный диалог, который состоялся пилотом и прохожими. Женщина была уверена, что самолет Су-34 был сбит и поэтому упал в центр 80-тысячного города.

Впрочем, пилот все же признал, что упал Су-34 просто так – его не подбили.

Согласно Википедии, экипаж бомбардировщика Су-34 – 2 человека. Пока не сообщалось, есть ли информация о втором пилоте.

Сергей Мисюра, аналитик группы «Информационное сопротивление», отметил, что неподалеку от Ейска расположен военный аэропорт, откуда стартуют самолеты в сторону фронта в Украине. Поэтому, по его мнению, возможно два варианта:

или самолет подбили на линии боев (но пилот это отрицает),

или бомбардировщик так активно выполнял «боевую задачу», что не заметил, как закончилось горючее, а до аэропорта он просто не дотянул.

Отметим, Эйск – город в Краснодарском крае РФ, расположенный на берегу Азовского моря в 200 км от Мариуполя.

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