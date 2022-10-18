Лиз Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Британии 5 18.10.2022, 7:50

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Лиз Трасс

Политик заявила, что признает свои ошибки.

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она намерена повести Консервативную партию на следующие парламентские выборы.

Об этом сообщает BBC.

Трасс сказала, что признает свои ошибки.

«Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мое послание коллегам. Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах», - сказала она.

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство зашло слишком далеко и слишком быстро.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, в Британии члены Консервативной партии недовольны работой Лиз Трасс в должности премьер-министра и пытаются добиться ее отставки.

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