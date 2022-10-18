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Всемирный банк объявил все кредиты Беларуси необслуживаемыми

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  • 18.10.2022, 8:06
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Всемирный банк объявил все кредиты Беларуси необслуживаемыми

Платежи по долгам режима Лукашенко просрочены.

Все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), которые были предоставлены Республике Беларуси или гарантированы Беларусью, с 17 октября переведены в статус необслуживаемых. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Согласно действующим процедурам финансового учреждения, все кредиты страны получают статус необслуживаемых, если по любому из них платеж просрочен более чем на шесть месяцев.

У Беларуси на 14 октября сумма просрочки перед МБРР составляла 68,43 млн долларов в эквиваленте (Минск хотел исполнять долговые обязательства в нацвалюте, однако, инфраструктура международных организаций не позволяет этого делать. — Прим. ред.). Основная сумма задолженности по кредитам МБРР составляет 967 млн долларов США — это 0,42 процента от общей суммы непогашенных займов МБРР. Перевод кредитов Беларуси в статус необслуживаемых повлечет за собой отнесение на доход МБРР около 12,75 млн долларов США в эквиваленте.

Ранее МБРР приостановил выдачу кредита Беларуси. Группа Всемирного банка остановила все свои программы в Беларуси, как и в России, 2 марта 2022 года после вторжения России в Украину, в котором Беларусь стала пособником агрессора. Беларуси не было одобрено ни одного нового кредита с мая 2020 года.

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