Всемирный банк объявил все кредиты Беларуси необслуживаемыми 3 18.10.2022, 8:06

12,084

Платежи по долгам режима Лукашенко просрочены.

Все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), которые были предоставлены Республике Беларуси или гарантированы Беларусью, с 17 октября переведены в статус необслуживаемых. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Согласно действующим процедурам финансового учреждения, все кредиты страны получают статус необслуживаемых, если по любому из них платеж просрочен более чем на шесть месяцев.

У Беларуси на 14 октября сумма просрочки перед МБРР составляла 68,43 млн долларов в эквиваленте (Минск хотел исполнять долговые обязательства в нацвалюте, однако, инфраструктура международных организаций не позволяет этого делать. — Прим. ред.). Основная сумма задолженности по кредитам МБРР составляет 967 млн долларов США — это 0,42 процента от общей суммы непогашенных займов МБРР. Перевод кредитов Беларуси в статус необслуживаемых повлечет за собой отнесение на доход МБРР около 12,75 млн долларов США в эквиваленте.

Ранее МБРР приостановил выдачу кредита Беларуси. Группа Всемирного банка остановила все свои программы в Беларуси, как и в России, 2 марта 2022 года после вторжения России в Украину, в котором Беларусь стала пособником агрессора. Беларуси не было одобрено ни одного нового кредита с мая 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».