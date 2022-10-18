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Армия Украины наступает в Луганской области

  • 18.10.2022, 8:09
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Армия Украины наступает в Луганской области

Потери среди российских мобилизованных резко возросли.

Украинские солдаты ведут наступательные действия в Луганской области, постепенно освобождая оккупированную россиянами территорию. Об этом рассказал глава Луганской ОГВА Сергей Гайдай, передает УНН.

По словам руководителя области, самые сложные направления этого участка фронта – Кременское, а также Сватовское.

«Трудно солдатам ВСУ, не дается ни один метр украинской земли легко. Есть потери, есть раненые, но продвигаются вперед», - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВГА добавил, что мобилизованные из РФ прибыли неподготовленными, командиры их сразу гонят в атаку, поэтому среди «мобов» очень большие потери.

Также известно, что от Сватово до Кременной оккупанты подрывают мосты и путепроводы, чтобы замедлить продвижение украинской армии. «Они готовятся к достаточно серьезной обороне», - сказал Сергей Гайдай.

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