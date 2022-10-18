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Самоубийство Путина

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  • 18.10.2022, 8:11
  • 11,972
Самоубийство Путина

На Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФ.

Ответ Запада на возможный ядерный удар РФ в Украине будет очень серьезными, даже если он примет неядерную форму, заявил экс-руководитель информационного центра НАТО в России Роберт Пшель.

«Но даже если удар будет против страны, которая не имеет такого оружия, – это было бы просто самоубийством. Не только для людей, которые сидят в каких-то бункерах в Кремле или под Кремлем, но, например, для военных», - подчеркнул он в интервью Currenttime.

«Это сумасшедшая политика. Здесь нужно понимать: НАТО остается и ядерной, и конвенциональной организацией. У нас есть очень много средств, которые мы могли бы использовать в ответ на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия. Но все надеемся, что остались какие-то элементы рациональности в голове не только самого Путина, но и людей из его окружения. Потому что абсолютно никаких военных целей, операционных целей применение такого оружия бы не принесло», - подчеркнул собеседник.

Он обратил внимание на то, что ядерную риторику Кремля не одобряют даже союзники РФ - Китай, Индия и КНДР: «Здесь абсолютно Путин один, один в мире, если говорим о таком сумасшедшем сценарии».

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