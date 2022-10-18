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Трофейный бронежилет российских оккупантов шокировал бойцов ВСУ

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  • 18.10.2022, 8:17
  • 13,622
Трофейный бронежилет российских оккупантов шокировал бойцов ВСУ

Пластина внутри тонкая, как бумага.

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать как личный состав врага, так и военную технику. Украинские защитники каждый раз собирают трофеи.

На этот раз к ним в руки попал российский бронежилет. Бойцы ВСУ «проинспектировали» трофей и поделились впечатлениями от находки. Соответствующее видео опубликовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Так, толщина бронепластины просто поражает – она очень тонкая, как лист бумаги. Защитить точно не сможет, а это хорошо. С такой броней ВСУ еще быстрее помогут оккупантам вернуться домой, правда, уже в черных пакетах.

«Они наверняка настолько уверены в себе, что им броня не нужна», – говорит один из украинских военных.

В то же время другой боец ВСУ решил испытать на «крепость» эту бронепластину – он легко согнул ее пополам. Вот таким снаряжением оснащена «вторая армия мира».

Как отметили в Страткоме, «эти россияне однозначно для деда Кабаева просто одноразовые».

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