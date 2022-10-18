Фельштинский: Белорусская армия перейдет на сторону Украины, это конец Лукашенко 3 18.10.2022, 8:24

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Если диктатор открыто вступит в войну, Беларусь окажется в НАТО.

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский, соавтор известной книги «ФСБ взрывает Россию», считает путинскую Россию «первым в истории государством под контролем госбезопасности» и предлагает свергнуть диктатуру Александра Лукашенко, чтобы мир избежал российского ядерного удара с территории Беларуси. Об этом он рассказывал на недавней конференции «Инициативы Трех морей» в Варшаве, сообщает «Белсат».

Что осталось у Путина – Лукашенко и ядерная кнопка?

На конференции одной из главных тем была угроза применения Владимиром Путиным ядерного оружия в ответ на украинское контрнаступление и вследствие аннексии Россией четырех областей Украины. Но пока Кремль разбирался с формальностями, Украина отвоевывала большие куски «новых территорий России», а ядерного ответа не последовало. Даже после взрыва Крымского моста Россия ответила только обычными, не ядерными ракетами. То есть можно уже не бояться применения ядерного оружия?

«Ядерная опция – это процесс, это не пятиминутное решение. Я думаю, что Путин еще не там», – отвечает Фельштинский.

Во всем, что Путин делает последние 15 лет, первый этап – блеф и расчет на то, что противник испугается и сдастся, говорит Фельштинский. Однако каждый раз оказывается, что блеф не работает: в Грузию в 2008 году пришлось входить, в Украину пришлось входить в 2014 и 2022 годах, хотя расчет был на то, что войска на границе заставят противника сдаться.

Сейчас ядерные угрозы Путина – тот же блеф, который не сработает. Он не заставит Украину сложить оружие, а ее союзников – прекратить поставки оружия, потому что союзники делают это не только ради Украины, но и ради себя. У них нет другого выхода, считает историк.

За почти восемь месяцев войны в Украине Путин фактически потерял «первый эшелон» армии, которую долго собирал на границах России и Беларуси и долго тренировал на учениях, констатирует Фельштинский. То, что осталось от той армии, в состоянии выполнять сдерживающие и карательные функции, но для наступательных действий этих «огрызков» недостаточно.

21 сентября Путин объявил о дополнительной мобилизации 300 тысяч человек. Фельштинский говорит: все они ушли за границу, может быть, больше 300 тысяч ушло. Сколько точно – неизвестно, но речь идет явно про сотни тысяч. Даже если Путин наберет новую армию, она будет качественно уступать уже уничтоженной. Так что ходов у Путина осталось мало.

«Сейчас он попробует получить какое-то подкрепление со стороны Лукашенко, – прогнозирует Фельштинский. – Я не думаю, что тут его ожидают серьезные успехи. Все равно он придет к тому, что либо должен будет признать, что эту войну проиграл, либо идти до конца».

Признать поражение Путин не может по совокупности причин, поэтому будет думать, как применять ядерное оружие, считает историк. Удобнее всего делать это с территории Беларуси. Поэтому в интересах Европы, НАТО и Украины нанести по Беларуси превентивные удары и «забрать Беларусь у Путина».

Если Лукашенко открыто вступит в войну, Путин потеряет Беларусь, а НАТО ее приобретет

Последние заявления Лукашенко Фельштинский трактует так: он подумывает, не вступить ли ему в войну открыто и формально, поскольку он усмотрел для Беларуси угрозу вторжения со стороны НАТО. С одной стороны, «Путину сейчас важен любой лишний солдат» и «сколько там не наберет Лукашенко – все в плюс». Но, с другой стороны:

«С точки зрения наших интересов, очень хорошо было бы, если б Лукашенко открыто и формально объявил, что вступает в эту войну», – заявляет Фельштинский.

Он напоминает, что Лукашенко и так фактически уже участвует в этой войне на стороне России. Он предоставил Путину Беларусь как плацдарм для нападения на Украину. Для Путина это было очень важно, поскольку, если посмотреть на карту, становится очевидной «банальная военная истина»: наступать на Киев невозможно из России. Как Германии во Вторую мировую войну необходимо было нападать на Францию через Бельгию, в обход линии Мажино, так и Путину нужно было сначала захватить Беларусь, а уже оттуда наступать на Киев. И в 2021 году Россия незаметно для остальной Европы захватила Беларусь.

Пока Лукашенко «сидит тихо в своей конуре» и занимается исключительно подавлением оппозиции в своем народе, Европе «нет до него дела», считает Фельштинский. По мнению историка, если Лукашенко пошлет беларусские войска в Украину, ВСУ выставит против Лукашенко белорусские полки, уже воюющие в Украине на стороне ВСУ, и армия Лукашенко «просто перейдет на сторону Украины». Наконец, после наступления лукашенковских частей против Украины у ВСУ будут развязаны руки в отношении ударов по военным объектам в Беларуси – «и это будет конец Лукашенко». Вопрос в том, окажется ли Лукашенко «настолько глуп или настолько несамостоятелен», чтобы открыто вступить в эту войну как союзник Путина на поле боя Украины.

«Проблема Лукашенко в том, что, в отличие от Путина, он классический диктатор. Это означает, что с устранением самого Лукашенко изменится и режим в стране», – объясняет Фельштинский.

Он считает, что после ухода Лукашенко «Беларусь быстро вернется в семью европейских народов» и вступит в НАТО: уже есть «практически сформированное в эмиграции правительство»; есть политические лидеры, находящиеся в беларусских тюрьмах (которые после ухода Лукашенко выйдут на свободу); есть беларусские воинские части, которые вернутся из Украины в Беларусь для восстановления порядка; есть много молодежи, готовой вернуться на родину и участвовать в восстановлении своей страны.

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