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Под Москвой сотня мобилизованных связистов подняла бунт

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  • 18.10.2022, 8:30
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Под Москвой сотня мобилизованных связистов подняла бунт

Российские солдаты взбунтовались, увидев технику, с которой им придется воевать.

Под Москвой сотня российских связистов, которых призвали в рамках «частичной» мобилизации, устроили бунт против «спецоперации». Военные страны-агрессора испугались идти на фронт после того, как увидели технику, с которой им придется воевать.

Соответствующий ролик опубликовал в Telegram главный редактор издания «Цензор.Нет», который защищает Украину на передовой, Юрий Бутусов. По его словам, протест устроили солдаты 27-ой мотострелковой бригады МО РФ (В/Ч 61899, п. Мосрентген, Москва).

«Сотня связистов недовольны состоянием радиостанций, которые они получили и отказываются отправляться в распределительный пункт вместе с 2500 человек личного состава 27 ГВ.ОМСБР», – отметил Бутусов.

Связисты пытались показать работу этой техники, но это так и не удалось, так как она старая и неисправна. Как отметил военный, все окислено, ржавое, катушки даже не крутятся, а подсумки попросту сгнили.

«Все радиостанции старые, сломанные, аккумуляторы к ним не работают. Все это выглядит как давно списанный и сейчас выкопанный из темных углов складов мусор. Можно с уверенностью предположить, что и остальная экипировка этих мобилизованных (форма, обуви, броня, каски, оружие) в таком же плачевном состоянии», – добавил журналист.

Также он подчеркнул, что командование вражеской армии отправляет своих военных в Украину совершенно без связи. Солдат, как обычно в РФ, «кормят» обещаниями, что через месяц они получат новые радиостанции. Причем, гражданские, потому что военные склады, как утверждает голос россиянина за кадром, пустые.

«Маловероятно, что новые станции будут и что их будет получать эта сотня связистов через месяц. Может быть следующая сотня на потоке», – резюмировал Бутусов.

Сам военный заявил, что с таким оборудованием они на войну не поедут, даже несмотря на то, что уже через несколько дней должны быть в распределительном пункте возле границы.

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