«Это приговор нам всем»: Симоньян устроила истерику из-за громкого провала РФ

«Это приговор нам всем»: Симоньян устроила истерику из-за громкого провала РФ5
- 18.10.2022, 8:49
- 14,794
Российская пропаганда получила тяжелый репутационный удар.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян возмущена отказом российских типографий издать книгу с фашистскими стихами российских поэтов о войне с Украиной.
Об этом глава кремлевского канала Russia Today написала в своем телеграм-канале.
Симоньян возмущена, поскольку издательства требуют убрать из названия книги российскую свастику в виде латинской буквы Z, под знаком которой Москва осуществляет вторжение на территорию Украины.
Симоньян заявила, что ей прямо указали на категорический отказ в публикации книги, пока название не будет изменено.
«Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет», - сообщила она, публикуя скриншот переписки с представителем одного из российских издательств.
Более того, по ее словам отказ печатать Z-книгу является «приговором» российскому обществу. «Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем», - пишет Симоньян.
Примечательно, что пропагандистка попыталась с помощью хитрости обойти условие издательства, однако ни на какие компромиссы те не готовы идти, пока свастика Z из названия не будет удалена.