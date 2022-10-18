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«Это приговор нам всем»: Симоньян устроила истерику из-за громкого провала РФ

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  • 18.10.2022, 8:49
  • 14,794
«Это приговор нам всем»: Симоньян устроила истерику из-за громкого провала РФ

Российская пропаганда получила тяжелый репутационный удар.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян возмущена отказом российских типографий издать книгу с фашистскими стихами российских поэтов о войне с Украиной.

Об этом глава кремлевского канала Russia Today написала в своем телеграм-канале.

Симоньян возмущена, поскольку издательства требуют убрать из названия книги российскую свастику в виде латинской буквы Z, под знаком которой Москва осуществляет вторжение на территорию Украины.

Симоньян заявила, что ей прямо указали на категорический отказ в публикации книги, пока название не будет изменено.

«Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет», - сообщила она, публикуя скриншот переписки с представителем одного из российских издательств.

Более того, по ее словам отказ печатать Z-книгу является «приговором» российскому обществу. «Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем», - пишет Симоньян.

Примечательно, что пропагандистка попыталась с помощью хитрости обойти условие издательства, однако ни на какие компромиссы те не готовы идти, пока свастика Z из названия не будет удалена.

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