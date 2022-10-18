Иран официально назван соучастником войны против Украины

Иран официально назван соучастником войны против Украины5
- 18.10.2022, 8:53
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Заявление опубликовал украинский МИД.
Украина официально назвала Иран соучастником войны России против Украины.
«Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», — говорится в заявлении украинского МИД.
Украина отмечает, что за последнюю неделю Россия нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе, от которых погибли и получили ранения десятки человек, пострадала треть энергетической инфраструктуры страны.
Киев призывает Тегеран прекратить поставки любого оружия России.
«В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины», — говорится в заявлении.