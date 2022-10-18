Видеофакт: Бойцы полка Калиновского форсируют реку для штурма позиций врага
- 18.10.2022, 9:04
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Белорусских героев не может остановить даже плотный обстрел артиллерии.
Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского показала видео форсирования реки белорусскими бойцами, идущими на штурм позиций армии РФ.
«Поле и извилистая речка – очень привычный пейзаж и для нашей родной Беларуси. Сразу видится рыбалка, уха, хорошая компания и такое же настроение. Но это в мирное время.
Во время войны же, такая небольшая речка – это препятствие для бойцов. Нужно подготовиться, наладить переправу и все это под плотным обстрелом вражеской артиллерии, подтверждением чего является огромная воронка прямо перед самым берегом.
На видео бойцы полка Калиновского переправляются через речку для участия в штурмовой операции», — сообщает пресс-служба полка.