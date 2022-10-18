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ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии, мобилизованного меньше двух недель назад

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  • 18.10.2022, 9:18
  • 2,038
ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии, мобилизованного меньше двух недель назад

На «гражданке» россиянин имел специальность резчика по дереву.

На войне в Украине ликвидирован мобилизованный 39-летний оккупант Андрей Пичуев. До того как россиянин сделал «шаг доброй воли», успел повоевать против Вооруженных сил Украины менее двух недель.

Смерть захватчика подтвердили и на его родине. Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

«Порой создается впечатление, что это Бурятия, а не РФ «воюет с НАТО». Ни в коей мере не подразумеваю этническую составляющую, речь о географической, так как вместе с бурятскими фамилиями часто встречаются и другие, в том числе украинские, были даже и грузинские», – написал Комахидзе.

Андрей Пичуев родом из села Багдарин Баунтовского района. После окончания школы он освоил специальность резчика по дереву в Селенгинском профессиональном училище. В 2001-м был призван на службу в российскую армию и проходил ее в составе группировки войск по проведению «контртеррористической операции» в Северо-Кавказском регионе. После работал в органах внутренних дел.

Пичуев был призван на войну по повестке в рамках «частичной» мобилизации 22 сентября. Ликвидирован 4 октября, то есть через менее чем две недели после призыва. Похоронили Пичуева 16 октября.

«Учтем процедуры в военкомате, долгую дорогу из Бурятии по ж/д и... баста», – отметил Комахидзе.

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