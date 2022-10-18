Духовник Лукашенко поддержал войну РФ против Украины 1 18.10.2022, 9:31

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Скриншот видео СТВ

Федор Повный вспомнил о «крестовых походах» и призвал к мобилизации.

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых в Минске, которого называют духовником Лукашенко в интервью газете «Звязда», рассуждая о том, как россияне могут воевать с украинцами, напомнил о крестовых походах и призвал к духовной мобилизации.

Во время интервью у него спросили, что происходит между Россией и Украиной, как с эти жить и что делать. Ответ священника был неожиданным — к миру он не призывал.

— Как христианам воевать с христианами? Но вспомните крестовый поход против православной Византии. А теперь посмотрите: что они делают с православными храмами в Украине? В самой стране, давшей сотни святых, десятки чудотворных икон Божией Матери, оскверняются храмы, пытают и убивают священников, — заявил Повный.

По его мнению, белорусы также должны «защищать нашу веру и нашу землю».

— Я как священник скажу всем верующим: нужно мобилизоваться духовно и быть готовым ко всему. Нам нужно принять реальность, а не обман. Не нужно, образно говоря, ждать, пока враг дойдет до Москвы, затаптывая нас, чтобы понять, что надо было еще позавчера бежать к Богу. Да, у нас нет мобилизации. Номинально мы другое государство. Но это не значит, что мы можем пить, есть, веселиться, пока наши братья (а именно так мы позиционируем себя в «союзном государстве») идут защищать не только себя, но и нас. Брат прикрывает нас щитом, а в него летят пули. Мы хотя бы немного благодарны за это? Мы хотя бы молимся за умерших? Знаем ли мы их имена? Или мы будем тогда громко говорить о том, что никто не забыт?, — задался он вопросами.

Повный также считает, что Лукашенко сейчас «мобилизован за всех нас», «так хватит ли его сердца, чтобы спрятать нас за спиной?».

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