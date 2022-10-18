В Киеве прогремели взрывы 18.10.2022, 9:36

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фото: Getty Images

Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра.

Во вторник, 18 октября, в Киеве прогремели взрывы. Зафиксированы, предварительно, три «прилета» на Левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента, его слышали жители Левого берега столицы. После взрыва наблюдается дым.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Обновлено 9.19. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», - написал он.

Обновлено 9.22. В ГСЧС Украины обратились к жителям Киева с просьбой сохранять информационную тишину.

«Информация о последствиях прилета в Киеве будет позже. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!» - добавили в спасательной службе.

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