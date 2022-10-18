закрыть
18 октября 2022, вторник, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прогремели взрывы

  • 18.10.2022, 9:36
  • 2,972
В Киеве прогремели взрывы
фото: Getty Images

Оккупанты ударили по объекту энергообеспечения на левом берегу Днепра.

Во вторник, 18 октября, в Киеве прогремели взрывы. Зафиксированы, предварительно, три «прилета» на Левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента, его слышали жители Левого берега столицы. После взрыва наблюдается дым.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.

Обновлено 9.19. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», - написал он.

Обновлено 9.22. В ГСЧС Украины обратились к жителям Киева с просьбой сохранять информационную тишину.

«Информация о последствиях прилета в Киеве будет позже. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в укрытиях!» - добавили в спасательной службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип