«Загнали как скот»: в Астрахани мобилизовали хронически больных и отцов-одиночек 18.10.2022, 9:42

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Среди местных жителей начались волнения.

В Астраханской области РФ на войну против Украины мобилизовали мужчин с хроническими заболеваниями, инвалидностью и не проходивших срочной службы. Уже несколько недель они находятся в военной части 22220 в Волгограде, а их родственники делают все возможное, чтобы вернуть их обратно.

В ошибках при мобилизации виноваты сами жители, заявил губернатор Игорь Бабушкин: они якобы не уведомляли военкомат об изменившемся состоянии здоровья или социального статуса. По его словам, «после предоставления соответствующих документов» незаконно мобилизованные вернулись домой. По данным редакции «Кавказ.Реалии», это не полностью соответствует действительности.

Так, на следующий день после объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации районный военкомат призвал 40-летнего Данияра Сагитова. По словам его матери Макун Сагитовой, у ее сына гипертония II степени, ожирение и сердечная недостаточность.

«Спустя четыре дня ахтубинский военкомат ходатайствовал о прекращении мероприятий по его призыву. Но его не отпустили: выдали одежду не по размеру и удерживают там незаконно», – добавляет Сагитова.

В подобной ситуации оказался и 37-летний Владимир Зиновьев, бывший гражданин Узбекистана. Он получил российское гражданство, но не проходил срочную службу ни в одной из стран. Его мобилизовали, несмотря на астму, рассказал Зиновьев редакции.

В военкомате меня никто не стал слушать. Отправили в часть, где нет необходимых мне лекарственных препаратов

«В военкомате меня никто не стал слушать. Как скот загнали в автобус и отправили в часть, где нет необходимых мне лекарственных препаратов», – утверждает собеседник.

По его словам, кроме него там находятся более 15 мобилизованных из Ахтубинского района старше 40 лет. Сейчас они требуют отменить приказ местного военкомата. Один из них, к примеру, не подходящий под критерии мобилизации 58-летний Хафиз Мажитов, сообщила его супруга Гульнара.

Пытаются отправить на войну и отцов-одиночек. Так, под мобилизацию попал 34-летний Ильдус Ажикабулов из Астрахани, воспитывающий после развода двух малолетних детей, которые сейчас находятся у его родственников.

С их слов, Ажикабулова увезли на сборы «без предупреждения, без личных вещей, просто загрузив в машину». Об этом писали региональные СМИ. Представитель областного военкомата пояснил журналистам, что на социальное положение Ажикабулова должна была обратить внимание комиссия в городском военкомате, куда и посоветовал направлять вопросы. Редакция не сумела получить там комментарий: ни по одному из указанных на сайте военкомата телефонов ей не ответили.

Несмотря на то что военком Ахтубинска и Ахтубинского района Кайрат Бигайдаров сам направлял ходатайство в часть с просьбой прекратить мобилизационные мероприятия в отношении нескольких человек из-за «изменившихся обстоятельств», реакции на это не последовало.

«Он сам отправил туда людей с патологиями, а теперь пытается их вернуть. Но люди еще находятся там», – комментирует эксперт астраханского «Комитета солдатских матерей» Анатолий Салин.

От имени организации Салин направил письма с подробным перечислением нарушений при мобилизации на имя Путина, в адрес Минобороны, военного прокурора и астраханского губернатора. Салин напоминает, что областной военком Игорь Кремлев уже был лишен должности в Ростовской области за многочисленные нарушения.

«Ситуация критическая. Мобилизация должна быть в рамках закона. А военкомы, творящие произвол и махинации ради премий, должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности», – заявляет правозащитник.

Несмотря на разъяснения правительственного портала «объясняем.рф», что рядовых старше 35 в приоритетном порядке призывать не должны, закон устанавливает верхнюю возрастную границу призыва для этого звания в 50 лет, уточняет юрист Максим Оленичев, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел», специализирующимся среди прочего на защите прав мобилизованных.

По словам Оленичева, мешающие прохождению службы заболевания должны фиксироваться на медкомиссии.

Многочисленные обращения показывают, что в военкоматах, как правило, не обеспечивают тщательную оценку состояния здоровья призываемых

«Но многочисленные обращения показывают, что в военкоматах, как правило, не обеспечивают тщательную оценку состояния здоровья призываемых», – добавил юрист.

При этом, по словам собеседника, закон прямо не запрещает призывать людей с инвалидностью, имеет значение лишь состояние их здоровья. Так, астма легкой или средней тяжести, к примеру, не является основанием для отсрочки.

«Если человека призывают незаконно, нужно жаловаться. Даже находясь в части можно подать рапорт своему непосредственному руководителю», – советует Оленичев. Но тут же признает, что «на практике это не работает», и советует близким мобилизованного писать заявления и жалобы в прокуратуру и в Минобороны, а также предавать случаи нарушения закона огласке.

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