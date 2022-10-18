Польша ожидает зимой около 800 тысяч беженцев из Украины

Польша ожидает зимой около 800 тысяч беженцев из Украины1
- 18.10.2022, 10:12
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Ракетные обстрелы РФ повредили в украинских городах объекты критической инфраструктуры.
Этой зимой в Польшу могут приехать от 500 до 800 тысяч беженцев из Украины. Такую цифру в эфире Польского радио RMF FM огласила воевода Подкарпатского воеводства Эва Ленарт.
Глава Подкарпатского воеводства Польши Эва Ленарт рассказала, что ракетные обстрелы России повредили в украинских городах ТЭЦ и другие объекты критической инфраструктуры. Это означает проблемы с отоплением домов.
«Мы считаем, что есть риск очередной волны беженцев. Информация, поступающая из Западной Украины после последних атак, не внушает оптимизма», – рассказала Эва Ленарт.
Президент Украины Владимир Зеленский, а также представители администраций призывают граждан Украины экономить электричество и отопление.
В свою очередь российские войска продолжают атаки на объекты критической инфраструктуры.