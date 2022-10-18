В Беларусь к украинской границе подтянули «Ярсы» и «Кинжалы» 11 18.10.2022, 10:15

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Кремль готовит наступление на Киев?

Путин задумал переломить ход военных действий новым наступлением на Киев, поскольку в российско-советской военной истории «фактор столицы» всегда был одним из ключевых. Но удастся ли Кремлю реализовать планы после знаковых поражений на подступах к украинской столице?

Последние несколько дней в украинском инфополе снова активизировались размышления о возможном наступлении из Беларуси, учитывая концентрацию на территории этой страны наземных сил армии РФ. О подготовке Минска к наступлению пишет военный историк и аналитик Роман Пономаренко.

«Кроме сухопутных частей, к границе с Украиной подтягиваются мобильные стратегические ракеты комплексы «Ярс», носители ракет «Кинжал» и другая техника. Готовится для действий и армия Беларуси, говорят, там уже начали рисовать на технике новый тактический знак – треугольник с цифрой 2», – отмечает историк, одновременно являющийся автором ряда книг об истории украинской армии.

Что касается носителей ракет «Кинжал», то 17 октября угроза их применения была, например, для жителей Львовщины, сообщил глава тамошней ОВА.

Интерес Кремля привлечь к войне против Украины белорусов объясняет тем, что «действительно боеспособных и оснащенных частей у россиян не так уж много осталось, а батальонные группы из мобилизованных быстро падут на подступах к нашей столице».

По мнению аналитика, Путин задумал переломить ход военных действий новым наступлением на Киев, поскольку в российско-советской военной истории «фактор столицы» всегда был одним из ключевых.

Он предполагает, что активизация подготовительных действий в РБ может быть как подготовкой к наступлению, так и имитацией для отвлечения внимания ВСУ от других направлений.

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