Ейская карма 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

18.10.2022, 10:20

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После падения Су-34 есть много вопросов к подчиненным «генерала Армагеддона».

237 дней российские военные преступники без малейшего зазрения совести ведут против украинского народа чудовищную бесчеловечную войну. Возможно, самый грязный и циничный конфликт современности. Давно потерпев кабздец на всех направлениях, клика чекистов и вертухаев все глубже закапывает себя в пучине бессмысленного кровопролития. Орды оккупантов, неся ощутимые потери в пушечном мясе, пятятся назад. На горизонте падение какой-то крупной рашистской группировки на пространстве от Херсона до Ростова.

У кремлевского Талибана остался единственный инструмент – террор городов. Если на начальном этапе войны российские выродки разрушали украинские населенные пункты своей артиллерией, РСЗО, а также «калибрами», то теперь в дело запущены иранские дроны-камикадзе. Да, отживший режим иранских средневековых клерикалов тонет в пучине народной революции. Протесты длятся уже месяц и постоянно усиливаются. Более 200 молодых иранцев погибли, не желая мириться с диктатурой выживших из ума религиозных фанатиков и боевиков из КСИР. Серьезнейший системный кризис, охвативший исламскую республику, может свернуть шею тамошним клерикалам, вопреки заверениям об их непоколебимости. Чувствуя свою кончину, Хаменеи протягивает братской российской диктатуре руку террористической солидарности. Иранские дроны-камикадзе, т.н. «мопеды», запускаемые с временно оккупированных территорий и Беларуси, уже неделю коверкают и забирают жизни украинцев.

Утром 17 октября центр украинской столицы подвергся атаке иранскими Shahed-136. В результате был уничтожен многоквартирный дом. Погибли 4 человека, в т.ч. целая семья. 16 семей остались без жилья. Вот он – результат работы подонка Суровикина. Данный отброс российской мразь-армии дал указание российской пропаганде трубить о каждой воздушной тревоге в городах Украины, как о своем великом террористическом достижении.

Военкоровская шваль настолько лижет очко начальнику «спецоперации», что вместо него даже придумывает цитаты. В частности, особо отметился фейкометатель и сказочник под веществами Руденко V. У него какой-то нездоровый культ Суровикина: дифирамбы мордатому орку через каждые два поста. Больше того, щелкопер за него и заявления делает, дескать, у РФ закончились одноразовые солдаты, но путем террора они доведут «СВО» до цели. Жизнеутверждающе? Еще как! Сродни перлу «утконос сопит в пруду…».

Расчеловеченная российская биомасса убила веру в Бога, но это не отменяет высших законов. В день трагической гибели людей в Киеве очередное ЧП произошло и на территории агрессора. В районе города Ейск истребитель-бомбардировщик Су-34 упал рядом с многоэтажным жилым домом и загорелся. Террорист из ВКС имени Суровикина летел бомбить Украину, но какая-то неведомая сила сокрушила супостата и он «отбомбился» в родных пенатах.

Пока вся военкоровская кодла молчит в тряпочку на сей счет, в федеральных СМИ история описывается детально. Показушно ввели режим ЧС, волонтеры со всей России едут помогать пострадавшим. Пытаются объединить «глубинный народ» вокруг инцидента, выдавив некую эмпатию из серой массы.

Однако причины инцидента с гибелью 13 человек и большим числом пострадавших пока непонятны. Якобы у «сушки» вышел из строя один из двигателей и в результате самолет рухнул на жилой дом. Но после этого много вопросов к подчиненным «генерала Армагеддона».

Почему пилоты не отвели горящий борт от жилой застройки, ведь это самое главное правило в подобных случаях? По какой причине самолет летел низко над землей и почему вообще летел над жилой городской застройкой? Будут ли повторы трагедии? Наконец, откуда в Ейске самолет ВКС, если здесь располагается 859-й центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ? У них на вооружении Су-34 не стоят. Вопросы, как всегда, в никуда. Очередные кармические ответки Кремлю, число которых будет нарастать.

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