Белорусским спортсменам урежут призовые 6 18.10.2022, 10:30

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иллюстрационное фото

На эти деньги планируют отремонтировать спортивные объекты университета физкультуры.

Совет министров поручил Министерству финансов перераспределить бюджетные средства, предусмотренные Министерству спорта и туризма. Соответствующий документ 18 октября официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Согласно постановлению, капитальный ремонт и модернизация спортивных объектов университета физкультуры в Минске на сумму 2,5 млн рублей будет профинансирована за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных Министерству спорта и туризма для выдачи призов спортсменам, а также для выплаты вознаграждений тренерам и иным специалистам.

Для выплаты заработной платы работникам Республиканского государственного училища олимпийского резерва будут направлены 364 796 рублей. Деньги возьмут за счет соответствующего сокращения расходов, которые предусмотрены для выплаты именных стипендий президента в сфере физической культуры и спорта.

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