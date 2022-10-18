закрыть
18 октября 2022, вторник, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия Украины продвинулась к Херсону

2
  • 18.10.2022, 10:41
  • 7,584
Армия Украины продвинулась к Херсону

До ключевого города на юге осталось совсем небольшое расстояние.

Вооруженные силы Украины продолжают успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. До оккупированного Херсона осталось уже не так далеко, однако об освобождении города пока говорить рано. Враг увеличил свою корабельную группировку в Черном море и намекает на готовность проведения десантной операции. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» она рассказала о том, что контрнаступление на Херсонщине идет успешно. ВСУ продвинулись ближе в сторону Херсона, до города осталось уже не так много. Но об освобождении областного центра говорить пока рано – украинским военным предстоит работа.

«Пространствами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много» – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупант Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Согласно имеющимся данным, в Черноморской акватории 6 кораблей, 2 из них – ракетоносители. По водам курсируют два больших десантных корабля.

«Это психологическая операция. Прозрачный намек на то, что десантная операция возможна, и они к чему-то готовятся. Но ракетоносители снаряжены около 16 ракетами типа «Калибр» и могут быть применены по любому региону», - объяснила представитель ОК Юг.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что РФ может задействовать высокоточные ракеты для атаки объектов критической инфраструктуры Украины. Она попросила не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться паническим настроениям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко