Армия Украины продвинулась к Херсону 2 18.10.2022, 10:41

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До ключевого города на юге осталось совсем небольшое расстояние.

Вооруженные силы Украины продолжают успешную контрнаступательную операцию в Херсонской области. До оккупированного Херсона осталось уже не так далеко, однако об освобождении города пока говорить рано. Враг увеличил свою корабельную группировку в Черном море и намекает на готовность проведения десантной операции. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» она рассказала о том, что контрнаступление на Херсонщине идет успешно. ВСУ продвинулись ближе в сторону Херсона, до города осталось уже не так много. Но об освобождении областного центра говорить пока рано – украинским военным предстоит работа.

«Пространствами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много» – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупант Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море. Согласно имеющимся данным, в Черноморской акватории 6 кораблей, 2 из них – ракетоносители. По водам курсируют два больших десантных корабля.

«Это психологическая операция. Прозрачный намек на то, что десантная операция возможна, и они к чему-то готовятся. Но ракетоносители снаряжены около 16 ракетами типа «Калибр» и могут быть применены по любому региону», - объяснила представитель ОК Юг.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что РФ может задействовать высокоточные ракеты для атаки объектов критической инфраструктуры Украины. Она попросила не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не поддаваться паническим настроениям.

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