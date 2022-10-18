«Маркиз живет с нами нелегально» 18.10.2022, 10:56

2,584

Как белорусы с домашними животными арендуют жилье.

Заехать на съемную квартиру, если у вас есть домашние животные, бывает непросто. И сколько бы вы ни говорили арендодателю, что «кошка ходит строго в лоток», а «собака после 23.00 не лает», собственник жилья все равно будет беспокоиться за свое имущество и отношения с соседями. Журналисты myfin.by посмотрели, сколько апартаментов сдаются в Минске для жизни с животными, и узнали у белорусов, которые снимают квартиру со своими питомцами, через что им пришлось пройти при поиске жилья.

Какое арендное жилье доступно для квартирантов с домашними животными

Мы посмотрели варианты, которые доступны для съема с домашними животными, на нескольких профильных площадках для размещения объявлений об аренде квартир. Например, на Куфаре в разделе «Недвижимость» из 2615 квартир в Минске всего в 157 можно заселиться с питомцем. На Domavita.by доступных вариантов для владельцев кошек и собак еще меньше – 32 из 1082 квартир.

Можно найти однокомнатные апартаменты с простым ремонтом за $150 в месяц. От $180 в месяц просят за двухкомнатные квартиры, которые сдаются для жильцов с кошками и собаками. Также для проживания с питомцами доступны «однушки» и «двушки» за $400–600 в месяц с новым ремонтом.

Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры для жизни с домашними животными найти сложнее – вариантов на рынке не так много. Минимальная сумма, на которую придется раскошелиться, $300 в месяц. Если не устанавливать ценовой потолок, можно найти и варианты за $2000 в месяц.

Также мы столкнулись с тем, что на многих площадках вовсе недоступен фильтр «сдается жильцам с животными». В этом случае придется вчитываться в каждое объявление или уточнять напрямую у хозяина квартиры, можно ли проживать с домашним питомцем. Многие из тех белорусов, которые рассказали нам свою историю про поиск жилья с кошкой или собакой, поделились вот таким лайфхаком: даже если изначально в описании к апартаментам указано «без животных», всегда можно попробовать договориться с хозяином.

«Маркиз живет с нами нелегально»

Можно ли найти квартиру для аренды, если у вас два кота? Можно, но здесь будут свои нюансы. Свою историю нам рассказала Алена, хозяйка двух котов – Тимофея и Маркиза. До съемной квартиры девушка с жила с родителями мужа в двухкомнатной квартире.

– Нас было трое: я, сын, муж и два кота. В какой-то момент мы поняли, что пора съезжать. Мы долго не решались искать квартиру именно из-за животных, потому что понимали, что будет сложно. Но все-таки решили хотя бы попытаться. Мы ставили фильтры при поиске квартиры. Квартир, где можно было жить с животными, было много, но они оказались совсем убитые.

– Были и объявления, где про животных ничего не сказано. Пробовали звонить и по таким. Кто-то сразу отвечал: «Нет». Кто-то спрашивал, что за животные. Иногда мы говорили, что у нас один кот, иногда отвечали, что два. Были те, кто соглашался сдать нам квартиру, но предупреждали, что если что-то кот испортит, мы должны будем возместить.

Несмотря на некоторые сложности, по словам Алены, квартиру они искали недолго – неделю.

– Хотя я думала, что все очень затянется. У нас ведь еще и ребенок. Один из хозяев квартиры нам сказал: «Ну вы же понимаете, что семья с ребенком, да еще и с двумя котами – это далеко не самые лучшие квартиранты?». Но все-таки нам удалось найти жилье.

Сразу спросили, можно ли заехать с котом. Хозяйка была не против, но взяла с нас залог. Ремонт нормальный, но не сказать, чтобы новый. Где-то и мебель потертая, есть сколы. Думаю, поэтому она не возражала против животного.

Для жизни на съемной квартире с двумя котами Алена подготовилась.

– Мы сразу поменяли шторы, застелили покрывалами всю мебель. Живем уже здесь четыре месяца, и пока все хорошо. Страдают только хозяйские цветы в горшках. Вот только про второго кота хозяйка ничего не знает. Маркиз живет с нами нелегально.

«Проблем у меня с собакой никаких не было»

Ирина решила переехать от родителей на съемную квартиру со своим 10-летним лабрадором. Собака немаленькая, и потенциальных арендодателей вполне может волновать вопрос сохранности имущества и уровня шума в квартире. Однако Ирина делится историей, которая вселяет надежду, что найти квартиру можно, даже если у вас лабрадор.

– Я сразу фильтровала объявления при поиске. Смотрела только те, где было указано, что разрешено жить с животными. Когда по телефону понимала, что меня все устраивает, говорила про свою собаку. Кто-то сразу отказывал, кто-то спрашивал, что за собака и как себя ведет. Она у меня на самом деле спокойная, мебель не грызет, не воет и не лает. Тем более я сразу предупреждала, что, если вдруг что и случится, буду возмещать. Это для меня естественно.

Ирина нашла квартиру с четвертого раза. Причем первые три варианта не устроили именно ее.

– Я живу сейчас на квартире, хозяйка которой тоже собачница. У нас с ней получилось найти общий язык. Проблем у меня с собакой никаких не было. Иногда, правда, она в лифте пристает к людям, облизывает их, но чаще они не против этого.

«Когда я возвращалась с работы домой, в квартире меня всегда ждал погром»

Анна решила завести домашнего питомца, когда уже больше полугода жила в съемной однокомнатной квартире.

– Изначально я планировала завести кота. Но все изменилось, когда я подписалась в инстаграме на страничку объединения «Эгида». Волонтеры этой организации спасают животных, пристраивают их на передержки и рассказывают о своих подопечных в социальных сетях, чтобы найти им дом.

Мне очень полюбилась одна собака. Ее нашли на улице, а потом отдали новым хозяевам, но те быстро вернули питомца волонтерам. Сказали, что она дикая и неуправляемая. На самом деле люди просто не занимались воспитанием щенка, поэтому в итоге получился такой «чертенок», которого никак не могли пристроить. Это была совсем бедовая собака, которая покорила мое сердце.

Девушка сперва спросила хозяина, можно ли завести животное. На удивление он был не против.

– Дальше я спросила: а кого он мне разрешит завести? «Если не собаку, возьму, значит, какого-нибудь котенка», – подумала я. На что он мне ответил: «Заводи кого хочешь». У него тоже есть и коты, и собаки, и по его опыту, собаки даже наносят меньший урон квартире, чем коты.

В итоге у Анны дома поселилась собака Триша. Так как у животного была нелегкая судьба, девушка столкнулась с некоторыми проблемами.

– Она была очень пугливая – пропустила период социализации. На прогулке всегда ходила с поджатым хвостом. Боялась шумов, убегала и тащила меня за собой. Как это отразилось на нашей жизни в квартире?

Когда Триша теряла меня из виду, например, я уходила в душ, она начинала нервничать, скреблась лапами, скулила, выла и громила все на своем пути. За 20 минут, пока я была в душе, она сгрызла новые кожаные босоножки, которые я еще ни разу не надевала!

– Когда я возвращалась домой с работы, в квартире меня всегда ждал погром. Она погрызла тумбочку для обуви, прикроватный столик. От столешницы отгрызла гигантский кусок и оставила от него только опилки. Досталось и журнальному столику, точнее, его ножкам. Триша оторвала все уголки от плинтусов. Самим же плинтусам тоже досталось. Некоторые она просто оторвала и пожевала.

– Еще Триша из ковра доставала ворсинки практически каждый день. В течение нескольких месяцев ковер облысел. Коврик в прихожей она вообще пожевала и прогрызла. Лежала, выла на нем, что меня нет, и жевала от тоски. А потом еще и обои начала обдирать.

Анна объясняет, что такое поведение у собаки было из-за переживаний. Питомец просто думал, что его снова бросили. А процесс жевания или уничтожения всего, что попадалось на глаза, помогал снять этот стресс. Но даже после такого погрома квартиры девушке удалось найти общий язык с арендодателем.

– Мы с юмором все это обсуждали. Я скидывала фото хозяину, писала: минус тумбочка, минус ковер, минус стол и так далее. Но я специально проговорила, что восстановлю квартиру, как только перевоспитаю собаку.

Воспитание заняло у Анны около года.

– Было очень сложно. Но когда ее поведение изменилось в лучшую сторону, я потихоньку начала реставрацию испорченной мебели. Денег на возмещение ущерба потратила немного, около 40 рублей. Но восстановила пока только стол, тумбочку и купила новый коврик в прихожую. Дальше на очереди плинтусы и замена «облысевших» ковров. Что-то я оставила на потом, например, переклейку обоев. Наверно, сделаю это, когда решу съехать с квартиры.

Найти арендную квартиру можно, даже если у вас собака немаленькой породы. Порой приходится идти на хитрости. Но зачастую владельцы домашних животных и арендодатели находят общий язык. Это может быть залог на случай порчи имущества или же восстановление квартиры за свой счет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».