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Появились фото разорванных взрывами газопроводов «Северный поток»

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  • 18.10.2022, 10:58
  • 6,540
Появились фото разорванных взрывами газопроводов «Северный поток»

Снимки сделали с помощью подводного аппарата на глубине 80 метров.

Шведская газета Expressen опубликовала фотографии газопроводов «Северный поток» после взрывов.

Снимки сделали с помощью подводного аппарата на глубине 80 метров.

По информации издания, камера зафиксировала «длинные трещины на морском дне, прежде чем они достигают армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате предполагаемой диверсии».

Кроме того, в материале сказано, что уничтожено не менее 50 метров газопровода.

Напомним вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.

Кстати, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не поделится с Москвой результатами расследования по утечкам газа на газопроводах «Северный-поток-1» и «Северный поток-2».

После этого в Министерство иностранных дел России вызвали послов Германии, Дании и Швеции, чтобы выразить демарш из-за расследования диверсий на газопроводах «Северный поток».

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