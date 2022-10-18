Insider: Российские пропагандисты приписывают HIMARS «секретные особенности» 1 18.10.2022, 11:13

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Нелепыми «фактами» пытаются скрыть панику из-за американского оружия.

Российские оккупанты изо всех сил пытались противостоять использованию Украиной ракет M142 HIMARS на поле боя, но им это не удалось. После РФ пустила в ход пропаганду, уверяя россиян, якобы у таких систем есть секретная функция, из-за которой их сложнее уничтожить.

Вероятно, подобная ложь призвана отвлечь внимание от российских военных неудач, говорят западные военные эксперты. В материале Insider они пояснили, прочему Россия не в силах обезвредить украинские мобильные ракетные установки американского производства.

«В одном российском блоге, посвященном обороне, появилось объяснение: у артиллерийской реактивной системы HIMARS есть секретная функция, которая не позволяет российской артиллерии нацеливаться на нее. Не совсем так. Более вероятная причина – некомпетентность России», – отметили специалисты.

В сентябре российский оборонный блог Avia.Pro написал о том, почему их артиллерия не смогла вывести из строя M142, которые стреляют ракетами с GPS-наведением и в руках ВСУ поразили жизненно важные для оккупантов цели, – склады боеприпасов, командные пункты и мосты.

Отмечалось, что теоретически огромный российский арсенал гаубиц и реактивных систем залпового огня должен быть в состоянии уничтожить HIMARS, используя противобатарейный радар для отслеживания траектории ракет и обстрела точки их пуска. Но у американцев, по мнению пропагандистов из РФ, «есть хитрость»: они якобы разработали установки таким образом, чтобы их ракеты «меняли траекторию и обманывали контрбатарейные радары».

«Это видно по траектории полета ракеты, которая по сути смещает координаты, заданные средствами контрбатарейной борьбы, на сотни метров, что делает невозможным нанесение точных ударов. На опубликованных украинскими военными видеокадрах видно, что после запуска ракета практически сразу меняет траекторию полета. Это сильно отличает американские системы от обычных РСЗО, где снаряды летят по баллистической траектории. С большой долей вероятности именно этот факт препятствует установлению точного местоположения координат пусковых установок», – оправдывались российские «эксперты».

В ответ на запрос Insider производитель HIMARS Lockheed Martin передал комментарии по этому поводу армии США. На вопрос, изменяют ли ракеты данной установки свою траекторию после запуска так же, как ракеты НАСА поворачивают свои двигатели, чтобы изменить курс во время подъема на орбиту, там ответили: «Ракета достигает баллистической траектории, которая ей назначена для достижения цели».

Американские военные эксперты отмечают, что контрбатарейный огонь – использование артиллерии для поражения другой артиллерии – сложный процесс даже при самых благоприятных обстоятельствах. Но контрбатарейные возможности России, похоже, усугубляют проблему. По мнению аналитиков, в своей статье пропагандисты просто цепляются за соломинку.

«Например, российский контрбатарейный радар «Зоопарк-1» может обнаруживать ракеты на расстоянии от 15-20 км, а ракеты HIMARS имеют дальность около 80 км. Радиолокатор должен уловить снаряд в момент его запуска, чтобы попытаться предсказать его траекторию и построить вероятный подход, прежде чем экстраполировать назад, чтобы достичь вероятной точки запуска. Поэтому если он не подберет ракету из точки запуска, потому что она не в пределах досягаемости, он не сможет обеспечить решение для наведения», – пояснил Insider эксперт по наземным боевым действиям британского Королевского института объединенных вооружений Сэмюэл Крэнни-Эванс.

По его словам, также контрбатарейные радары настроены на поиск приближающихся снарядов и ракет, проходящих через определенный сектор на определенной высоте. И если радар не окажется в нужном месте в нужное время, он не обнаружит запуск HIMARS.

«Я сомневаюсь, что у россиян достаточно контрбатарейных радаров, чтобы обеспечить непрерывное прикрытие, и поэтому их возможности по постоянному наблюдению будут ограничены, даже если они смогут попасть в зону досягаемости ракет», – считает он.

Контрбатарейные радары также дают приблизительное местоположение огневой батареи. Этого может быть достаточно, чтобы создать общий заградительный огонь и надеяться поразить что-нибудь, но недостаточно для точного выстрела. Это особенно верно для мобильной артиллерии, такой как HIMARS, установленной на грузовике, и бронированных самоходных гаубиц, которые используют тактику «стреляй и убегай» для залпового огня и перемещения в течение нескольких минут.

Крэнни-Эванс уточнил: эта тактика требует запуска контрбатарейного огня в течение нескольких минут после обнаружения приближающегося огня, а российская командная структура, похоже, слишком медлительна для этого.

«Похоже, что у россиян очень медленный процесс наведения, который часто не может учитывать движущиеся цели или меняющуюся ситуацию. Если они немедленно не откроют огонь по предполагаемому местоположению HIMARS или по какой-либо причине огневой миссии будет присвоен низкий приоритет, они не смогут вступить в бой», – отметил он.

В Insider подчеркнули, что хотя статья пропагандистов кажется беспочвенной, оборонные блоги РФ, в которых часто есть ссылки на правительство и вооруженные силы, могут быть весьма показательными. Попытки россиян соврать о «секретных особенностях» HIMARS свидетельствует о глубоком недовольстве России новым оружием, поставляемым Украине с Запада.

«Когда российские войска вторглись в страну в феврале, их более современная артиллерия превзошла украинские орудия советской эпохи. Теперь обувь на другой ноге. Кто-то в Москве ищет козлов отпущения. Вместо того, чтобы чинить плохое оборудование или исправлять неэффективные процедуры, им, похоже, проще свалить вину за поражение на вражеское секретное оружие. Кислый виноград не выигрывает войны», – констатировали авторы материала Insider.

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