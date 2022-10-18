Юрию Хащеватскому - 75
- 18.10.2022, 11:18
Сегодня известный белорусский кинорежиссер отмечает свой юбилей.
Юрий Хащеватский широко известен своими документальными фильмами «Обыкновенный президент», «Плошча» и «Обыкновенные выборы».
Кинорежиссер - член Союза кинематографистов Беларуси - является лауреатом многих престижных премий. В их числе - «Golden Gate Award», гран-при Human Rights Watch, премия имени Сахарова российского союза писателей «Апрель», гран-при Всемирной организации против пыток и многие другие.
Юрий Хащеватский известен своей последовательной позицией в отношении власти Беларуси.
Коллектив сайта Charter97.org от всей души поздравляет Юрия Хащеватского с юбилеем, желает ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и творческих успехов.
Кинорежиссер родился 18 октября 1947 года в Одессе, УССР. В 1973 году окончил Одесский технологический институт, в 1981 — ЛГИТМиК. Работал в Белторгрекламе режиссером с 1976 года, на Белорусском телевидении с 1978 года, на «Белорусском телефильме» - с 1985-го. На киностудии «Беларусьфильм» Юрий Хащеватский работал с 1989 года.