«Питер по сравнению с Парижем мне видится подростком» 18.10.2022, 11:29

Как белорус покорил столицу Франции.

Александр хотел, мечтал и собирался в Париж «тысячу раз», но попасть туда все не получалось. Хотя возможности, казалось бы, вот они – в одной из самых красивых европейских столиц были «свои» люди. Родной брат Саши, Андрей, живет и работает во Франции уже 10 лет, почти все это время звал брата в гости, пишет корреспондент сайта ranak.me. Свершилось все в августе. Этим летом Париж был покорен Александром, а Александр — Парижем!

— Все мое путешествие во Францию можно назвать сумбурным. Я ничего не планировал, ничего не загадывал, не прокладывал маршруты. Я и собрался-то внезапно, просто в один день «загорелся».

— Вообще, когда я ехал в Париж, то не ожидал, что меня что-то поразит или удивит. Про этот город снято столько фильмов, что, мне кажется, любая парижская достопримечательность покажется знакомой: Эйфелева башня, Нотр-Дам, Монмартр, Лувр. Поэтому, когда я приехал, у меня не было ощущения, что это происходит со мной наяву. Мне даже брат сказал: «Ты бы хоть эмоцию какую-нибудь проявил, восторг или удивление, ходишь с каменным лицом!». А я не мог отделаться от ощущения, что смотрю кино…

Александр говорит, чтобы узнать Париж, нужно в него вжиться. Он смог прочувствовать этот древний город, только гуляя в одиночку. Булыжные мостовые, старинные здания, узкие улочки, дома, которые, наверное, помнят короля Людовика и мушкетеров. Нужно было дышать Парижем медленно. Присаживаться в уютных уличных кофейнях, запоминать дорогу, идти не спеша, останавливаясь и пытаясь с помощью переводчика поговорить с местными жителями…

— Французы не любят английский язык. Не хотят на нем разговаривать, не знают или делают вид, что не знают. Вокруг звучит только французская речь, и это очень красиво…

Я гуляю по Парижу…

— Вы знали, что Париж сам по себе очень маленький город, в три раза меньше нашего Минска? Всего сто квадратных километров! По населению, правда, больше. И по количеству станций метро, которых даже больше, чем в Москве. Кстати, метро в Париже очень необычное. Оно как длинный трамвай, который двигается и под землей, и на земле. И ветки там не прямые, а настолько изогнутые, что кажется, этот трамвайчик как змейка ползет по всем этим узким улочкам. И без водителей!

А еще в Париже ездят двухэтажные электрички, по всему городу и в пригород можно добраться очень быстро и удобно.

Пока я бродил по французской столице, все время ловил себя на мысли, что пытаюсь провести аналогию между Парижем и Питером. Я долго жил и работал в Санкт-Петербурге. И вот тоже, казалось бы, старинный город, архитектура, дворцы, храмы, мосты. Но Питер по сравнению с Парижем мне видится подростком, который бежит вперед без остановки, а Париж – это средневековье. Он очень старый, и несмотря на все современные приспособления, он так и остался в средних веках. И время там течет по-другому. Мне кажется, он застрял в этой неторопливости и неспешности, и всем его жителям это очень нравится. Несмотря на огромное количество туристов, особенно в августе, когда я там был, Париж все равно никуда не спешит…

В Париже почти нет широких улиц и проспектов. Он весь состоит из узких улочек. И все дороги – мощеные булыжниками. Я не представляю, как там люди ходят каждый день, если честно, за пару дней прогулок я себе такие мозоли набил, ужас!

На Эйфелеву башню я не поднимался, не захотел. Было очень много людей, решил не портить себе впечатление и быть частью толпы. Но зато побывал на других смотровых площадках Парижа, которые не так популярны у туристов. И видел этот прекрасный город с высоты.

Был на холме Монмартр (самой высокой точке Парижа, 130 метров), видел знаменитую базилику Сакре-Кёр. Что снаружи, что изнутри — это что-то восхитительное, от чего замирает сердце. Кстати, название этого древнего католического храма буквально переводится как Базилика Святого Сердца.

А пойдем поедим…

— Гуляя по Парижу, конечно, заходил в маленькие кофейни. Кстати, там их очень много и практически все они – семейный бизнес. Считается хорошим тоном, если за стойкой гостей встречает сам хозяин или его дети. Там вам всегда скажут «бонжур!». А круассаны, те самые, знаменитые, французские, совсем не такие как у нас! И вообще, выпечка совершенно другая на вкус, почти во всю добавляют много масла, и она такая, что хочется ее есть снова и снова. Очень вкусно!

Если говорить о французской кухне, то, честно, я оказался не совсем к ней готов. Я сейчас говорю о супе из улиток, том самом, знаменитом. Суп попробовал ради интереса, брат себе заказал. Ну, в обморок не упал от отвращения, но есть это я бы не стал.

Устрицы – так вообще, по моему мнению, недоразумение какое-то. Реально, я не понял вкуса этого ужасно дорогого блюда. Во-первых, ты ешь их живыми! Во-вторых, их нужно всасывать в себя, полив лимонным соком и, не жуя, глотать. Я не могу даже сказать, что это противно, потому что это никак, вкус лимона и комок слизи. Так себе удовольствие, — смеется Саша.

«Живой» город…

Беседуя с Александром, я вспоминаю старый фильм ужасов, который назывался, если мне не изменяет память, «Париж – город мертвых». Там говорилось о том, что под городом, в катакомбах лежат десятки, сотни тысяч скелетов, и что, фактически, Париж построен и стоит на костях. Ну, еще, конечно, там в фильме мертвецы оживают и все страшно. Но это уже из области фантастики, а про катакомбы и скелеты – чистая правда! Каково парижанам жить во всем, или вернее, НА всем этом? Не гнетет ли их кладбищенский дух?

Саша мои инсинуации развеивает в пух и прах. Говорит, что «живее» города, чем Париж, он не видел. А ему удалось прилично попутешествовать и увидеть немало городов.

— Что делает город родным, своим, уютным? Люди, которые в нем живут. Я наблюдал. Парижане гуляют. Гуляют степенно, неторопливо, присаживаются за столики, заказывают бокал вина, читают газеты, прогуливаются с собачками, улыбаются незнакомцам и восхищенно им же отпускают комплименты. Они наслаждаются своим городом и собой в этом городе.

У нас ведь как, выйти прогуляться просто так – большая редкость. Если хочется пройтись, то обязательно придумываем себе дело: в магазин зайти, бабушку навестить, дела какие-то сделать, аптека, парикмахерская, ателье. И это касается не только больших городов — Москвы, Питера или Минска. В Светлогорске тоже так. Все идут целенаправленно, как будто время на исходе, как будто не успевают куда-то. А остановиться, а подышать, посидеть, помечтать, полюбоваться… Французы – такие!

Мой брат, кстати, пожив во Франции 10 лет, принял и впитал в себя эту концепцию. Он, когда приезжает в Беларусь, говорит: «Я пойду погуляю!». И идет один, безо всякой цели, неторопливо и с удовольствием.

В Париже принято здороваться: заходя в магазин, в кафе, в кондитерскую. Помню, как-то выходил я из кафе, а в него входили несколько человек. Так вот каждый из них мне сказал «бонжур» и «мерси»! И это доносится отовсюду, идешь ты по городу или присаживаешься на скамейке в парке: «Бонжур! Са ва? То есть, «привет, как дела?». И улыбки, и веселые глаза, и расслабленные люди…

Париж полон газонов. Много парков, в которых любой человек может запросто устроить пикник. И парижане обожают валяться на газонах, выбираются в парки большими компаниями, семьями, сидят, пьют вино, беседуют. Просто смотрят в небо. В центре города, возле Лувра, да где угодно! Все пространство предназначено для людей!

В Париже бурная ночная жизнь. Но отдыхают французы не так, как мы. Без отчаяния, что ли, если можно так выразиться. Без этого «эге-гей!!!». Я, конечно, не могу быть экспертом, видел я очень мало, но то что видел: много танцуют, много общаются, почти не едят, мало пьют.

Французская столица смогла сохранить свой старинный дух. В Париже практически нет многоэтажных домов, единственный небоскреб там — знаменитый Монпарнас.

Башня Монпарнас – 59-этажный офисный небоскреб в центре Парижа, смотровая площадка которого считается лучшим местом для обзора центральных районов французской столицы. Хотя башня стоит в городе уже более 40 лет, она продолжает оставаться единственным небоскребом в пределах городских кварталов. Другие высотные башни, а их в Париже более двадцати, построены в столичных пригородах.

Если Париж бережно сохраняет дух истории, то пригороды развиваются, как современные спальные районы в любом городе мира: там строят многоэтажные дома с обычными дворами с детскими площадками. Вообще, пригороды Парижа легко спутать, к примеру, с минским Уручьем. Все очень похоже!

Нормандия: Ла Манш, Камамбер, место казни Жанны Д’Арк, сидр и кальвадос

Даже если вы никогда не были во Франции, вы все равно хоть раз в жизни слышали эти названия и понимаете их смысл. Знаменитый нормандский яблочный бренди кальвадос, сыр Камамбер, яблочный сидр – все это пришло в мир из Нормандии, романтической французской провинции, которая получила свое название от заселявших в далекие времена эти земли викингов, которых именовали норманнами. Путешествие в Нормандию – один из популярнейших туристических маршрутов. Александр тоже побывал здесь: в пафосном Довиле, курорте миллионеров, и примыкающем к нему Трувиле, который образовался на месте рыбацкой деревушки и стал курортом попроще.

— Мы поехали в Нормандию на машине. И что меня снова удивило и очень понравилось – это самобытность этих мест. Такое ощущение, что здесь желание сохранить традиции возведено даже в какой-то культ. Эти фахверковые дома в городах придают такой колорит национальный. Все такое аккуратное, чистенькое, как будто ты оказался в сказке…

В Довиле видел много красивых и очень дорогих автомобилей. В Этрите – знаменитые алебастровые скалы. Жаль только, что поездка была короткой, можно было бы в Руан заехать, город, где сидела в заточении и была казнена легендарная Жанна Д’Арк.

А как Нормандия славится своей едой и напитками! Туда люди в гастротуры ездят! Чтобы попробовать кальвадос, сидр, знаменитый ликер «Бенедектин». В деревушке Камамбер стоит памятник сыру, который прославил ее на весь мир. А говяжьи стейки и кровяная колбаса считаются лучшими во Франции, и это я еще не говорил о морепродуктах!

Чтобы узнать страну, две недели (а именно столько я пробыл во Франции) – это очень мало. Если бы я сегодня решил снова туда поехать, я бы составил план мест, которые хотел бы увидеть. А так, моя поездка получился хаотичной, что успел – то и схватил.

Куда бы поехал? Обязательно на юг Франции! В Канны, в Ниццу… А вообще, очень хотелось бы пожить во Франции не как турист, а в обычном доме, в обычной семье, чтобы понять, какие они, французы. Почему они так похожи и так не похожи на нас. Хочется научиться вот этому спокойствию и неторопливости, философскому отношению к жизни, что ли…

Да и отношению к себе, потому что я заметил, что французы, хоть и заботятся об окружающих, но в первую очередь они заботятся и любят именно себя. И я думаю, это очень правильно!

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