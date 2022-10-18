Пентагон отреагировал на развертывание региональной группировки войск России и Беларуси

Пентагон отреагировал на развертывание региональной группировки войск России и Беларуси2
- 18.10.2022, 11:33
- 4,028
Вашингтон пристально смотрит за войсками на территории нашей страны.
В Пентагоне считают, что развертывание региональной группировки войск Беларуси и России не приведет к принципиальным изменениям в ходе войны в Украине, об этом на брифинге заявил представитель американского оборонного ведомства.
«Что касается Беларуси, мы, безусловно, за ней следим. В настоящее время у нас нет никаких признаков, которые заставили бы нас, знаете ли, изменить наши взгляды на поле боя в его нынешнем виде», — сказал он.