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Пентагон отреагировал на развертывание региональной группировки войск России и Беларуси

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  • 18.10.2022, 11:33
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Пентагон отреагировал на развертывание региональной группировки войск России и Беларуси

Вашингтон пристально смотрит за войсками на территории нашей страны.

В Пентагоне считают, что развертывание региональной группировки войск Беларуси и России не приведет к принципиальным изменениям в ходе войны в Украине, об этом на брифинге заявил представитель американского оборонного ведомства.

«Что касается Беларуси, мы, безусловно, за ней следим. В настоящее время у нас нет никаких признаков, которые заставили бы нас, знаете ли, изменить наши взгляды на поле боя в его нынешнем виде», — сказал он.

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