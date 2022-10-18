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«Выхожу из торгового центра — вижу, что он падает и взрыв»

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  • 18.10.2022, 11:41
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«Выхожу из торгового центра — вижу, что он падает и взрыв»

Рассказ жительницы Ейска, неподалеку от которой произошло крушение Су-34.

Тушение пожара, начавшегося из-за падения военного самолета в жилой квартал в Ейске Краснодарского края, продолжалось несколько часов. Журналистка «Настоящего Времени» поговорила с сотрудницей торгового центра «Меотида», который расположен недалеко от места крушения. Вот что она рассказала:

— Это середина города, такой многолюдный район. Много торговых площадей. Я уже уезжала, в 18:00 закрывала кабинет. Все это случилось позже – там уже никого не было, скорее всего, кроме охранника.

[Сразу после случившегося] мне шквал звонков, от родителей – все переживают, потому что знают, что я поздно ухожу. Одна мамочка позвонила, сказала, что она в это время привезла ребенка на самбо в школу и пошла в «Магнит». Там [рядом с местом падения самолета] идет «Меотида», «Магнит», дальше идут Сбербанк, ну там много площадей торговых. Там еще кафе «Мелодия» рядом с «Меотидой» стоит. И за ними, между домом и торговым центром, там как раз такой проезд небольшой, мусорка стоит. Я там часто машину ставила, особенно летом. Я примерно понимаю, куда он упал.

Мне эта мамочка сказала, что, мол, еле ноги унесла. Она говорит: я выхожу из торгового центра, вижу, что он падает, и взрыв, и снаряды, говорит, эти разрывались. Люди кричат из окон: «Помогите». Она сейчас себя очень плохо чувствует. Это на ее глазах все случилось. Я спокойна просто потому, что я этого всего не видела и не ощущала. Я так уже хладнокровно отношусь, потому что каждый день какие-то новости… И самолеты бесконечно у нас – над нашим торговым центром, мне кажется, у них тут полоса какая-то. Потому что они постоянно, постоянно летают.

У нас город такой, мы все и так боимся, каждый день нам тут что-нибудь обещают. У нас же все-таки бухта Азовского моря и аэродром.

Завтра увидим [последствия катастрофы], если нас, конечно, туда вообще подпустят. Мы когда были на улице, подошли на улицу Красная, как раз около «Магнита» стояли. Милиция была, все оцеплено, и милиция в рупор говорила: «Граждане, жители Ейска, расходитесь, не мешайте пожарным работать, не мешайте сотрудникам полиции работать». Конечно, люди как зеваки повыходили все. Мы такого не видели – как в Москве все было светло. Людей просто тьма, со всех сторон машин тьма.

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