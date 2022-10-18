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В Беларусь прилетели Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

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  • 18.10.2022, 11:47
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В Беларусь прилетели Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
иллюстрационное фото

Они находятся на аэродроме «Мачулищи» под Минском.

16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31, которые приземлились на аэродром в Мачулищах, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» установила, что это не стандартные Миг-31, а специальная модификация Миг-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.

Кроме того, в отличие от стандартных Мигов, у этой модели истребителя также увеличенный запас топлива и специальная аппаратура связи. Удалось установить и регистрационные номера Миг-31К, которые прибыли в Беларусь: RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

Не исключено, что вместе с Миг-31К, в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетали три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые вполне могли привезти ракеты для запусков с Миг-31К.

Таким образом, есть основания полагать, что истребители Миг-31К ВКС РФ, в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси при помощи гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

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