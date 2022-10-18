WSJ: Россия подорвала «Северные потоки» дистанционно 18.10.2022, 11:50

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фото: oceaneering.com

Опубликованы выводы немецких следователей.

Немецкие следователи уверены, что взрывы, повредившие три из четырех ниток российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», стали результатом саботажа, сообщило 17 октября издание The Wall Street Journal.

Чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили WSJ, что однозначно назвать виновника правоохранители пока не могут, однако «исходят из предположения, что за взрывами стоит Россия».

На данном этапе спецслужбы Германии пришли к выводу, что подрыв газопровода, вероятно, был осуществлен дистанционно, после того как взрывчатку спустили с надводного корабля. Версию о повреждении «Северных потоков» с помощью подводной лодки следствие считает маловероятной из-за относительно небольшой глубины в месте повреждения, а также из-за того, что этот район усиленно патрулируется и мониторится военно-морскими силами НАТО.

После обследования места взрыва следствие пришло к выводу, что мощность взрывчатки, повредившей три нитки газопровода, составляла около 500 кг тротила.

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