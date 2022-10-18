«Купила, чтобы быстрее добираться на работу» 18.10.2022, 11:56

Белорусы рассказали о плюсах и минусах электросамокатов.

В последнее время чуть ли не на каждом шагу в нашем городе можно увидеть людей, передвигающихся на электротранспорте – самокатах, скутерах, моноколесах. Intex-press поговорил с владельцами электросамокатов и узнал, почему они выбрали этот вид транспорта и насколько комфортно ездить на нем по Барановичам.

«В жару лучше поехать на электросамокате, чем в душном автобусе»

Мария, 25 лет:

– Электросамокат я купила в Минске в марте 2022 года. Он обошелся мне примерно в 1800 рублей. Выбор пал на Ninebot max, потому что эту модель я уже «распробовала», когда брала электросамокат в аренду в Барановичах. Прокат обходится дороже, поэтому и купила свой.

На электросамокате я откатала всю весну и лето: использовала его как в качестве развлечения, так и для того, чтобы съездить по каким-то делам.

Мне нравится, что на нем можно быстро добраться в любую точку города. Да и в жару лучше поехать на электросамокате, чем в душном автобусе. Запас хода в нем – 65 км, установлена влагозащита. Заряжаю его дома, от розетки. Оставить на улице, к примеру, возле магазина – не проблема, есть велозамок.

Прохожие по-разному реагируют на электросамокат. Кому-то такой транспорт не нравится и, проезжая мимо, можно иногда услышать вдогонку возмущения. Кто-то, наоборот, может подойти, поинтересоваться какими-то нюансами, спросить, где и за сколько купила, стоит ли это того.

Покорять дороги на электросамокате в Барановичах крайне неудобно – очень мало велодорожек. Если в центре дорога еще более-менее, то на некоторых других улицах приходится сталкиваться с множеством препятствий: кочками, ямами, узкими тротуарами и высокими бордюрами.

К слову, однажды я ехала на самокате и упала в яму. Каталась по привычному мне маршруту, уже зная все его плюсы и минусы. Но в тот день на одной из дорог проводились ремонтные работы. Я не сразу заметила выкопанную впереди яму. Хорошо, что ехала не так быстро, как обычно, и все обошлось небольшими царапинами. Но после этой ситуации я стала более внимательной даже на хорошо знакомой мне улице.

На мой взгляд, в электросамокате больше плюсов, чем минусов. Кататься на нем мне все равно очень нравится. О своей покупке я ни разу не пожалела.

«Нравится маневренность и быстрота передвижения»:

Виктор, 22 года:

– Электротранспортом – самокатом Xiaomi – я обзавелся год назад. Приобрел его за 1400 рублей. На тот момент популярность электротранспорта только набирала обороты. Я решил тоже не оставаться в стороне.

На электросамокате я езжу на работу и просто катаюсь по каким-то своим делам.

Мне нравится маневренность электросамоката, быстрота передвижения по городу. Еще из плюсов – ощущение «свободы». А то едешь в общественном транспорте, где все толкаются, и напрочь отсутствует какое-то личное пространство. Самокат сам по себе не тяжелый и может складываться, поэтому в квартиру поднять его и подзарядить тоже проблем нет.

Ненадолго оставить электросамокат где-то на улице я не боюсь: на заднее колесо можно прикрепить замок, который полностью его обездвижит. Еще есть специальное приложение Xiaomi, в котором также можно заблокировать колесо, и пока не отключишь – самокат никуда не поедет.

Из минусов – на самокате не покатаешься в холодную или дождливую погоду, не только из-за неудобства, но и по причине быстрого разряда аккумулятора. А батарея и так держит только 20-25 км.

Дороги – это вообще особая тема. В центре нашего города относительно хорошие дороги, а вот дальше – беда: много кочек, ям, высоких бордюров. Все-таки на большинстве барановичских улиц нет благоприятной инфраструктуры для велосипедов и электротранспорта.

Также я часто вижу, как прохожие пугаются любого электротранспорта и от страха аж отскакивают на несколько шагов в сторону. В основном так ведут себя пенсионеры, а это создает аварийную ситуацию.

Был случай, когда я проезжал через ж/д переезд, а навстречу ехал велосипедист. Из-за того, что на переездах дорога узкая, мы чуть не столкнулись.

Не смотря на все это, покупкой электросамоката я очень доволен. Да и от поездок остаются очень хорошие эмоции, особенно когда это вечер, в городе немноголюдно, а в моих наушниках играет музыка.

«Женщина кричала в спину: «Я не должна тебя пропускать, почитай ПДД!»

Вероника, 32 года:

– Электросамокат я приобрела в рассрочку в июле 2022 года. За него я заплатила около 2000 рублей. Какой-то определенный самокат не выбирала: в продаже была лишь одна модель.

Купила я его, чтобы быстрее добираться на работу, так как живу в таком районе Барановичей, где автобусы ходят крайне неудобно. До электросамоката я ездила на велосипеде. Но на нем мне передвигаться сложнее, особенно в жару. А на электросамокат стал и поехал с ветерком, и без каких-либо усилий.

Заряжать самокат мне удобно, потому что я живу в частном доме, а не в квартире, где людям приходится таскать его туда и обратно.

Что касается отношения окружающих, то я не замечала, чтобы электросамокатчики на тротуарах кому-то доставляли неудобства. Люди обычно уступают нам дорогу. Правда, был один неприятный случай, когда женщина в возрасте не пропустила меня на электросамокате на узком участке тротуара – пришлось объехать ее по траве. Она мне еще в спину кричала: «Я не должна тебя пропускать, почитай ПДД!».

А вот что касается велодорожек, то многие пешеходы любят гулять по ним, забывая, что эти дорожки – для велосипедистов. Поэтому всегда приходится быть осторожным и внимательным, чтобы кого-то случайно не зацепить.

Главный минус самоката в том, что далеко на нем не уедешь. В характеристиках заявлено, что моя модель имеет максимальный запас хода 30 км. Но от этих 30 нужно отнять еще около 10 км, так как нужно учитывать вес едущего, качество дорожного покрытия, скорость, наличия горок и т. д. На то, чтобы доехать до работы и обратно, не теряя скорости, у меня уходит около 10 км. Поэтому моя модель для недалеких поездок, предполагающих подзарядку.

Также самокат боязно оставлять на улице, его особо ни к чему и не пристегнешь. С трудом можно найти способ, как его зацепить какими-то специальными замками. А «увести» такой транспорт не составит никаких проблем: «противоугонной» системы никакой нет. Поэтому в тот же магазин я на самокате не езжу. Да и куда пакет с продуктами деть?

Самокат чувствителен к малейшей неровности, на нем трудно маневрировать, он быстро развивает скорость, что в совокупности при неосторожном обращении может привести к сильным травмам. И если говорить о дорогах Барановичей в целом, то они вообще не предназначены для передвижения как на велосипедах, так и на электросамокатах. Тротуары просто ужасные! А местами их вообще нет. Тоже самое и с парковками.

Я некоторое время жила в Минске, и вот там для электросамокатчиков и велосипедистов действительно созданы все условия. Надеюсь, что и в Барановичах наступит время, когда город будет безбарьерным для всех видов транспорта!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».