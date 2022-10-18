Следственный комитет РФ назвал «причину» крушения Су-34 в Ейске 14 18.10.2022, 12:00

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Она рассматривается в качестве основной версии.

Следственный комитет назвал причину крушения самолета Су-34 в Ейске. По версии следователей стала техническая неисправность, сообщило ТАСС.

Крушение самолета в Ейске произошло вчера. Самолет упал на жилой дом: в Минобороны сообщили, что это был учебно-тренировочный полет. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, пострадали 19 человек.

СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст.351 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

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