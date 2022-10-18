закрыть
18 октября 2022, вторник, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Следственный комитет РФ назвал «причину» крушения Су-34 в Ейске

14
  • 18.10.2022, 12:00
  • 19,912
Следственный комитет РФ назвал «причину» крушения Су-34 в Ейске

Она рассматривается в качестве основной версии.

Следственный комитет назвал причину крушения самолета Су-34 в Ейске. По версии следователей стала техническая неисправность, сообщило ТАСС.

Крушение самолета в Ейске произошло вчера. Самолет упал на жилой дом: в Минобороны сообщили, что это был учебно-тренировочный полет. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, пострадали 19 человек.

СК квалифицировал произошедшее как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст.351 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко