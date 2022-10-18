Цена газа в Европе рухнула почти на $200 за сутки 8 18.10.2022, 12:04

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На стремительное снижение стоимости повлиял ряд факторов.

«Голубое топливо» в ЕС продолжает стремительно дешеветь, возвращаясь к минимальным цифрам середины лета. Во вторник, 18 октября, цена на природный газ в Европе рухнула почти до $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 15 июня.

Согласно данным Лондонской биржи ICE, в ходе сегодняшних утренних торгов ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по $1202 за 1 тыс. куб. м, или 118 евро за МВтч.

Стоит отметить, что за сутки цена «голубого топлива» потеряла около $200 (или более 7%). Накануне она опустилась ниже $1400 за 1 тыс. куб. м., что тоже было рекордным.

Стремительное снижение стоимости природного газа в Европе связано с рядом факторов: во-первых, это приближение запасов в европейских хранилищах к максимальным показателям; во-вторых, благоприятные метеоусловия. Стабильная теплая погода в регионе и увеличение доли ветрогенерации по выработке электроэнергии мощно ударили по цене на газ.

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