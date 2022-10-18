Диетолог назвала неожиданные свойства йогурта, орехов и зелени 3 18.10.2022, 12:10

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Эти продукты не только обогащают организм белком и витаминами, но и оказывают пользу другого плана.

В холодную погоду иммунитет нередко подводит нас. Срочно нужно подкрепление! Диетолог Наталия Гридина перечислила продукты, благодаря которым можно избежать простуд. Во-первых, это зелень (любая). В частности, кинза содержит большое количество микроэлементов, полезных для иммунной системы.

Второй такой продукт — орехи (в них много цинка). Диетолог отметила, что для получения максимальной пользы лучше употреблять их в свежем виде, не жареными и не солеными — масло и соль лишь поспособствуют набору лишнего веса. Йогурт (разумеется, белый, без наполнителей), благодаря наличию в нем лакто- и бифидобактерий стимулирует иммунную систему, благодаря чему организм лучше сопротивляется вирусам.

Грецкий орех назван эффективным помощником в укреплении здоровья сердца.

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