В Минске задержали Дарью Лосик 5 18.10.2022, 12:16

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Жена политзаключенного не выходит на связь.

Независимые телеграм-каналы сообщили о задержании Дарьи Лосик, жены политзаключенного Игоря Лосика. Информация о Дарье незадолго до этого появилась в телеграм-канале силовиков. При этом о задержании жены политзаключенного там не сказано.

Как пишет провластный телеграм-канал, Дарья давала интервью телеканалу «Белсат» в апреле этого года. Сам «Белсат» еще в ноябре 2021 признали экстремистским формированием. Такое интервью, по мнению авторов поста, может повлечь уголовную ответственность согласно ст. 361−4 УК за «содействие экстремистской деятельности».

О том, задержана ли Дарья и обвиняют ли ее по этой статье, силовики не сообщают.

Журналисты zerkalo.io попытались связаться с Дарьей и ее близкими. Сама Дарья Лосик в данный момент не отвечает на телефонные звонки, как и ее родные.

Напомним, блогера и медиаконсультанта белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Лосика задержали в июне 2020 года. В декабре 2021 года ему дали 15 лет колонии усиленного режима по «делу Тихановского».

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