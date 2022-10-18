СБУ «расколола» российских диверсантов из ЧВК «Вагнера»3
- 18.10.2022, 12:21
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Их захватили в Харьковской области.
Служба безопасности Украины «расколола» диверсантов России из частной военной компании «Вагнер», которые были задержаны в Харьковской области 11 октября. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Telegram.
В СБУ заявили о получении «исчерпывающей доказательной базы» военных преступлений и зверств российских диверсантов, которые они совершили на временно оккупированной территории Харьковской области.
«Находясь на территории Изюмского района, захватчики проводили так называемые зачистки местного населения и охотились на участников АТО. Двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, а еще двое – наемники частной военной компании», – говорится в сообщении.
По информации СБУ, в начале сентября 2022 года на территории временно оккупированного поселка городского типа Боровая Харьковской области российские диверсанты похищали местных жителей, участвовавших в проведении АТО. Всех похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и содержали без воды и еды. Кроме этого, над ними жестоко издевались, угрожали убийством и избивали.
Также российские оккупанты проводили допросы и пытались выбить информацию о других патриотически настроенных украинцах.
Диверсантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).