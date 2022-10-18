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В Беларуси закрылись магазины «ПровиантЪ»

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  • 18.10.2022, 12:24
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В Беларуси закрылись магазины «ПровиантЪ»

Причина — банкротство.

В Беларуси закрылись магазины торговой сети «ПровиантЪ». Об этом сообщает Intex-press со ссылкой на управляющую организацию.

Издание обратило внимание на то, что закрылся магазин «ПровиантЪ» на улице Ленина в Барановичах, который начал работу в сентябре 2021 года на месте продуктового магазина «Домашний». В отделе кадров управляющей организации «ПровиантГрупп» рассказали, что магазины сети закрылись не только в Барановичах, но и по всей Беларуси.

— Магазины торговой сети «ПровиантЪ» действительно не работают. Они закрылись не только в Барановичах, но и вообще по всей Беларуси, — рассказали Intex-press в отделе кадров организации. — Причина прекращения их работы — банкротство.

Как указано в официальном аккаунте в соцсетях, в Беларуси насчитывалось 44 магазина сети: 36 в Минске, 7 в Барановичах и один в Несвиже. Компания позиционировала себя как «самая современная сеть продуктовых магазинов».

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