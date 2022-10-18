Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области

Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области1
- 18.10.2022, 12:29
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Штурмовик «приземлили» сегодня.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По его словам, вражеский штурмовик был сбит во вторник, 18 октября, утром.
«Сбило в Херсонской области Воздушное командование «Юг» Су-25 рашистов», - рассказал Игнат.
Напомним, ранее стало известно, что 17 октября вечером ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в центре Украины.