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Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области

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  • 18.10.2022, 12:29
  • 3,072
Украинские военные сбили Су-25 россиян в Херсонской области

Штурмовик «приземлили» сегодня.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, вражеский штурмовик был сбит во вторник, 18 октября, утром.

«Сбило в Херсонской области Воздушное командование «Юг» Су-25 рашистов», - рассказал Игнат.

Напомним, ранее стало известно, что 17 октября вечером ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в центре Украины.

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