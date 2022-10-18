На военной базе РФ в Белгородской области прогремел мощный взрыв

На военной базе РФ в Белгородской области прогремел мощный взрыв2
- 18.10.2022, 12:41
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Оккупанты понесли значительные потери.
Белгородскую область Российской Федерации снова посетила «бавовна». Накануне, 17 октября, на базе российских оккупантов в одном из сел области раздался взрыв, населенный пункт был обесточен.
Известно о по меньшей мере одном погибшем захватчике, еще 9 получили ранения разной степени тяжести. Об очередном «нарушении мер безопасности» «второй армией мира» рассказали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
«Вчера «нарушение мер безопасности» накрыло базу орков в Белгородской области: 9 к*цапов ранены, один погиб. Взрыв был настолько сильным, что даже свет в деревне исчез», – отметили в СтратКоме.